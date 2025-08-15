Tổng thống Mỹ Trump (phải) và người đồng cấp Nga Putin. Ảnh: TASS

Kênh NBC News dẫn lời hai quan chức trong chính quyền Mỹ nhấn mạnh, các chi tiết cụ thể và kịch bản cho cuộc gặp đang được hoàn thiện.

Hiện nay, cả Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đều đang trên đường tới địa điểm họp thượng đỉnh ở thành phố Anchorage thuộc bang Alaska, Mỹ. Chuyến bay của ông Trump từ thủ đô Washington tới Alaska kéo dài 7 giờ. Trong khi đó, ông Putin sẽ bay từ Moscow tới Magadan, một thành phố thuộc vùng Viễn Đông trước khi di chuyển tới Alaska.

Theo kế hoạch, cuộc gặp thượng đỉnh Trump - Putin sẽ diễn ra tại căn cứ quân sự Elmendorf-Richardson của Mỹ ở rìa phía bắc Anchorage, thành phố đông dân nhất Alaska. Đây là căn cứ quân sự lớn nhất Alaska và từng là một địa điểm phòng không quan trọng cũng như điểm chỉ huy trung tâm để ngăn chặn các mối đe dọa từ Liên Xô trong Chiến tranh Lạnh.

Các quan chức Nhà Trắng cho biết, căn cứ này được chọn vì đáp ứng các yêu cầu an ninh để tiếp đón hai nguyên thủ. Vào thời kỳ đỉnh cao năm 1957, căn cứ này chứa 200 máy bay chiến đấu, nhiều hệ thống kiểm soát không lưu và radar cảnh báo sớm.

Các nhà báo và binh lính bên ngoài căn cứ quân sự Elmendorf-Richardson ở Alaska ngày 15/8. Ảnh: China News Service

Để đảm bảo an ninh cho cuộc họp thượng đỉnh, cơ quan mật vụ Mỹ đã triển khai hàng trăm đặc vụ tới Anchorage. Theo những người am hiểu về công tác chuẩn bị, việc đảm bảo an ninh cho sự kiện đã trở thành một cuộc chạy nước rút toàn diện. Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ cũng đóng cửa không phận Anchorage khi cuộc họp giữa ông Trump và ông Putin diễn ra. Lệnh hạn chế này sẽ được dỡ bỏ vào ngày 16/8.

Theo lịch trình làm việc của Tổng thống Mỹ do Nhà Trắng công bố, hội nghị thượng đỉnh Trump - Putin có thể kéo dài hơn 6 giờ. Sự kiện sẽ bắt đầu lúc 11h giờ địa phương ngày 15/8 (2h giờ Việt Nam ngày 16/8) và ông Trump dự kiến sẽ rời Anchorage lúc 17h45 giờ địa phương chiều cùng ngày (8h45 giờ Việt Nam ngày 16/8).