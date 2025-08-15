Nơi lưu trú của phái đoàn Nga tại Alaska. Video: Ruptly

Theo đài RT, các cảnh quay của truyền thông đã cho thấy quang cảnh bên trong nhà hàng "Flying Machine" trên bờ biển Alaska, Mỹ, với tầm nhìn hướng biển đẹp như tranh vẽ và những chiếc thủy phi cơ bay lượn phía trên.

Video: Ruptly

Một số thành viên của phái đoàn quan chức và truyền thông Nga được bố trí lưu trú tại Trung tâm Hàng không Alaska, trong khuôn viên trường Đại học Alaska Anchorage. Tại đây, một số khu vực của trung tâm được chuyển thành nơi để ngủ.

Video: USA Today

Theo BBC, Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện đã lên chuyên cơ Không lực Một rời Washington để tới Alaska. Tháp tùng ông Trump là các quan chức hàng đầu Mỹ gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, đặc phái viên Steve Witkoff, Thư ký báo chí Karoline Leavitt và Giám đốc Cục tình báo trung ương (CIA) John Ratcliffe.

Trước khi lên máy bay, ông Trump đã đăng một thông điệp trên mạng xã hội Truth Social với nội dung: "Đặt cược cao!".

Khoảng 11h giờ địa phương ngày 15/8 (2h giờ Việt Nam ngày 16/8), Tổng thống Mỹ Trump sẽ có cuộc hội đàm thượng đỉnh với người đồng cấp Nga Putin để bàn cách giải quyết xung đột ở Ukraine.