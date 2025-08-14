Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Theo hãng tin Bloomberg và báo Guardian, ông Trump cũng cảnh báo, Tổng thống Nga Putin sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng nếu không đồng ý ngừng bắn trong cuộc xung đột ở Ukraine. Dù không nêu rõ hậu quả là gì, nhưng Tổng thống Mỹ đã đề cập tới các lệnh trừng phạt kinh tế nếu cuộc gặp giữa ông với lãnh đạo Điện Kremlin tại Alaska vào ngày 15/8 không mang lại kết quả.

Phát biểu sau hội nghị trực tuyến với Tổng thống Ukraine và các nhà lãnh đạo châu Âu khác, gồm cả Thủ tướng Anh Keir Starmer, ông Trump nói: "Nếu cuộc gặp đầu tiên diễn ra tốt đẹp, chúng tôi sẽ nhanh chóng có cuộc gặp thứ 2... Tôi muốn thực hiện điều đó gần như ngay lập tức và chúng tôi sẽ có cuộc gặp thứ 2, gồm tôi, Tổng thống Nga và Ukraine". Ông Trump không đưa ra khung thời gian cho cuộc gặp thứ 2.

Ông Trump cho biết thêm, trong cuộc trao đổi tốt đẹp với các lãnh đạo châu Âu, ông đã tham vấn họ về mục tiêu và chiến lược cho hội nghị thượng đỉnh của mình. Ông cũng cam kết việc ngừng bắn ở Ukraine là ưu tiên hàng đầu và ông sẽ không nhượng lại bất kỳ lãnh thổ nào nếu Kiev không tham gia.

Theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, cách tiếp cận của ông Trump tại hội nghị trực tuyến dường như đã trấn an được một số nhà lãnh đạo châu Âu, sau khi họ đưa ra lời kêu gọi chung rằng Tổng thống Mỹ có nghĩa vụ bảo vệ các quyền của Ukraine và an ninh châu Âu tại các cuộc đàm phán.

Các nhà lãnh đạo châu Âu đã trao đổi với ông Trump và Phó Tổng thống Mỹ JD Vance trong cuộc họp kéo dài 1 giờ, nhằm định hình chiến lược đàm phán của lãnh đạo Nhà Trắng. Tổng thống Ukraine và các lãnh đạo châu Âu, vốn bị loại khỏi hội nghị thượng đỉnh Trump - Putin, đã lo ngại người đứng đầu nước Mỹ sẽ đưa ra những nhượng bộ làm tổn hại đến chủ quyền tương lai của Ukraine.

Tuy nhiên, ông Trump cam kết, hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga không phải là một cuộc đàm phán thực chất, mà chỉ là "cuộc thăm dò" nhằm kiểm tra các điều khoản của Moscow để ký lệnh ngừng bắn tạm thời, sau đó sẽ dẫn đến các cuộc thương lượng với Kiev. Ông Trump nhấn mạnh, đó là một quyết định rất đúng đắn và ông đánh giá đạt điểm 10/10.