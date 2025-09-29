Trong một cuộc phỏng vấn mới với hãng thông tấn Axios, Tổng thống Mỹ Trump nói, kế hoạch do Washington đề xuất nhằm kết thúc cuộc xung đột ở Dải Gaza đang ở giai đoạn hoàn tất. Ông Trump đồng thời bày tỏ hy vọng sẽ có thể công bố thỏa thuận hòa bình này trong những ngày tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

“Mọi người đã cùng nhau đạt được một thỏa thuận, nhưng chúng tôi vẫn cần hoàn thành nó. Các quốc gia Ảrập thật tuyệt vời khi cùng hợp tác trong vấn đề này và Phong trào Hồi giáo Hamas đang tham gia cùng họ. Hamas rất tôn trọng thế giới Ảrập. Các nước Ảrập muốn có hòa bình, Israel muốn có hòa bình và ông Bibi cũng vậy”, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết và nhắc tới biệt danh của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Theo ông Trump, bản kế hoạch trên sẽ không chỉ kết thúc cuộc xung đột ở Dải Gaza “mà còn mở ra một cánh cửa cho nền hòa bình trải rộng” khắp khu vực Trung Đông.

“Nếu chúng ta hoàn thành được điều này, đó sẽ là một ngày trọng đại đối với Israel và khu vực Trung Đông. Đây sẽ là cơ hội đầu tiên cho hòa bình thật sự ở Trung Đông. Nhưng chúng ta trước đó vẫn cần hoàn thành bản kế hoạch”, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Theo số liệu thống kê của hãng tin Al Jazeera, cuộc xung đột Israel - Hamas ở Dải Gaza từ tháng 10/2023 tới nay đã khiến hơn 65.000 người thiệt mạng và 168.000 người bị thương, trong đó phần lớn trường hợp thương vong đều là dân thường.