Theo trang tin quân sự Militarnyi, nghị sĩ Ba Lan Dariusz Stefaniuk đã công bố hình ảnh mảnh vỡ của tên lửa AIM-120C-7 sau khi đánh chặn UAV gần làng Kodenec-Wyki.

Được biết, tên lửa này được phóng từ tiêm kích F-35 của Hà Lan hoặc chiến đấu cơ F-16 của Ba Lan. Đây là những máy bay tham gia đánh chặn các UAV của Nga bị cáo buộc xâm phạm không phận Ba Lan trong quá trình triển khai không kích vào Ukraine vào đêm 9/9, rạng sáng 10/9. Theo Ba Lan, hơn 20 UAV của Nga đã bay vào không phận nước này và 4 chiếc trong số đó đã bị máy bay Ba Lan và NATO bắn hạ.

Mảnh vỡ tên lửa AIM-120C-7 AMRAAM tham gia đánh chặn UAV của Nga trong không phận Ba Lan. Ảnh: Dariusz Stefaniuk

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, chiến thuật của NATO sử dụng tên lửa AMRAAM để đối phó với UAV mồi nhử giá rẻ như Gerbera của Nga có thể nhanh chóng làm cạn kiệt kho dự trữ tên lửa. Dù mức giá chính xác của tên lửa AMRAAM không được công bố, song theo phân tích từ những bản hợp đồng bán khí tài của Mỹ cho các đồng minh, giá của mỗi tên lửa từ 1,5 - 2 triệu USD.

Vào năm 2017, Hà Lan đã đồng thuận mua 26 tên lửa AIM-120C-7 AMRAAM theo bản hợp đồng trị giá 53 triệu USD. Con số này tương đương 2 triệu USD/tên lửa, gồm cả công tác hậu cần, huấn luyện, vận chuyển, linh kiện từ chính phủ và các nhà thầu Mỹ.

Cùng năm, Ba Lan đã đặt hàng 150 tên lửa AIM-120C-7 với tổng chi phí 250 triệu USD. Theo hợp đồng này, giá mỗi tên lửa là 1,6 triệu USD.

Tên lửa AIM-120C AMRAAM. Ảnh: Militarnyi

Năm 2019, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ bán 180 tên lửa AIM-120C-7 cho Hungary với giá 500 triệu USD. Con số này tương đương 2,7 triệu USD/tên lửa.

Trong khi đó, các UAV Gerbera của Nga bay vào không phận Ba Lan là UAV mồi nhử, không phải UAV tấn công. Nhiệm vụ của Gerbera là làm lộ các vị trí phòng không của đối phương và buộc họ phải dùng tên lửa phòng không đắt đỏ để bắn hạ. Vào năm 2024, phát ngôn viên Cơ quan Tình báo quốc phòng Ukraine Andrшy Chernyak cho hay, chi phí sản xuất của UAV Gerbera chỉ khoảng 10.000 USD/chiếc.

Theo văn bản từ công ty Sahara Thunder của Iran, đơn vị ký hợp đồng cung cấp UAV Shahed-136 cho Nga, mỗi UAV này có giá khoảng 200.000 USD. Với phiên bản UAV nội địa được Nga sản xuất dựa trên mẫu Shahed-136, chi phí sẽ giảm thêm và hiện ở mức 50.000 – 70.000 USD/chiếc.

Để đối phó với UAV giá rẻ, nhiều nước đang chú trọng phát triển các hệ thống chống UAV có giá phải chăng hơn. Điển hình, Mỹ đang tích hợp các tên lửa có mức giá rẻ hơn APKWS trên chiến đấu cơ để đối phó với UAV và thậm chí thử nghiệm cả trực thăng Apache để tiêu diệt thiết bị không người lái.

Tại Ukraine, các nhóm phòng không di động, trực thăng và cả máy bay hạng nhẹ trang bị súng máy cũng đã được sử dụng để đối phó với UAV Nga. Ngoài ra, Kiev đang tích cực sử dụng các UAV đánh chặn có chi phí rẻ hơn nhiều so với tên lửa phòng không để tiêu diệt UAV của đối phương.