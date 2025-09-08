Ông Trump và ông Putin đã có cuộc gặp thượng đỉnh ở bang Alaska, Mỹ vào ngày 15/8 như một phần trong nỗ lực tìm kiếm thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine. Mặc dù cuộc đối thoại không đạt đột phá, nhưng hai bên mô tả đây là bước đi mang tính tích cực.

“Thật đáng tiếc Ukraine không có mặt ở đó, bởi tôi nghĩ rằng Tổng thống Trump đã trao cho ông Putin điều mà ông ấy muốn”, ông Zelensky chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với ABC News hôm 7/9.

Ba nhà lãnh đạo Nga - Mỹ - Ukraine. Ảnh: Insider

“Ông ấy (Putin) rất muốn gặp Tổng thống Trump. Và tôi nghĩ ông Putin đã đạt được điều này. Đó là điều đáng tiếc”, nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh. Ông Zelensky thậm chí cáo buộc ông Putin “đã chiêu trò với Mỹ”, vì nhà lãnh đạo Nga muốn “cho mọi người thấy các video và hình ảnh” về cuộc gặp thượng đỉnh với ông Trump.

Ngoài ra, Tổng thống Ukraine còn kêu gọi gia tăng áp lực với Moscow, đồng thời cho rằng “không công bằng” khi một số nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) vẫn tiếp tục mua dầu mỏ và khí đốt của Nga.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố, ông đang chuẩn bị cho một vòng đàm phán mới với người đồng cấp Nga Putin và nội dung sẽ chủ yếu tập trung vào các nỗ lực giải quyết xung đột ở Ukraine.

Theo hãng tin RT, chia sẻ với các phóng viên hôm 7/9, lãnh đạo Nhà Trắng bày tỏ sự tự tin về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine. Ông Trump nói thêm, ông sẽ trao đổi với ông Putin “rất sớm, trong vài ngày tới”, nhưng không hé lộ các nội dung sẽ được đưa ra thảo luận.

Bên cạnh đó, ông Trump cho biết bản thân “không hài lòng trước toàn bộ tình hình” liên quan tới xung đột Nga – Ukraine. Theo ông, một số lãnh đạo châu Âu sẽ tới thăm Mỹ “vào ngày 8/9 hoặc 9/9” để thảo luận thêm về cuộc xung đột.

Moscow hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về các thông tin trên, nhưng ca ngợi những nỗ lực kiến tạo hòa bình của chính quyền Tổng thống Trump.