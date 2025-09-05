Tổng thống Nga Putin. Ảnh: TASS

Hãng tin TASS dẫn lời ông Peskov nói, do tiến trình giải quyết xung đột vẫn tiếp diễn nên còn quá sớm để dự đoán kết quả. "Tổng thống Putin tuyên bố có ánh sáng ở cuối đường hầm", ông Peskov cho hay, đồng thời lưu ý Nga sẵn sàng đạt các mục tiêu của mình ở Ukraine bằng các biện pháp hòa bình nhưng nếu điều đó không khả thi, chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ tiếp tục.

Mời ông Zelensky tới Moscow

Cùng thời điểm, tờ Sky News dẫn lời Tổng thống Putin phát biểu tại diễn đàn kinh tế ở Vladivostok rằng: "Phía Ukraine muốn ông Zelensky và tôi gặp nhau và đã đề nghị tổ chức cuộc gặp. Tôi nói: 'Tôi sẵn sàng, mời anh đến, chúng tôi chắc chắn sẽ cung cấp các điều kiện làm việc và an ninh".

Người đứng đầu Nga cho biết thêm, đó là sự đảm bảo 100%, nhưng yêu cầu ông tới một quốc gia trung lập, quốc gia thứ 3 là yêu cầu quá đáng. "Nơi thích hợp nhất để tổ chức cuộc gặp là thủ đô Moscow của Liên bang Nga", ông Putin nhấn mạnh. Lãnh đạo Điện Kremlin đã nhiều lần đưa ra đề xuất trên kể từ hội nghị thượng đỉnh ở Alaska với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump đã cố gắng thuyết phục ông Putin gặp Tổn thống Ukraine Zelenskyy.

Đạt thỏa thuận về liên lạc với ông Trump

Tổng thống Nga lưu ý, ông đã đạt một thỏa thuận với người đứng đầu Mỹ rằng họ có thể gọi cho nhau khi cần thiết và cả hai sẽ có cuộc đối thoại cởi mở.

Ông Putin nói: "Ông Trump biết tôi sẵn sàng cho những cuộc trò chuyện và ông ấy cũng vậy. Tôi biết điều đó. Song, cho đến nay, dựa trên kết quả của các cuộc tham vấn ở châu Âu, chúng tôi vẫn chưa có bất kỳ cuộc trò chuyện nào."

Trong một hội nghị thượng đỉnh với Ukraine và các đồng minh tại Washington vào tháng trước, ông Trump đã hủy bỏ một cuộc họp với họ để gọi điện cho người đứng đầu Nga Putin.

Quân đội nước ngoài ở Ukraine sẽ trở thành mục tiêu

Trong bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông ở Vladivostok, ông Putin cũng bày tỏ, bất kỳ quân đội nước ngoài nào tại Ukraine cũng sẽ là mục tiêu hợp pháp cho các cuộc không kích của quân Nga.

"Nếu bất kỳ quân đội nào xuất hiện ở Ukraine, đặc biệt là vào lúc này, trong các hoạt động quân sự, chúng tôi sẽ coi đó là mục tiêu hợp pháp để tấn công", Putin nói.