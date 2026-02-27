Theo Yonhap, Nhà Trắng ngày 26/2 đã khẳng định Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un mà không cần điều kiện tiên quyết.

"Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Trump đã tổ chức 3 cuộc họp thượng đỉnh mang tính lịch sử với ông Kim Jong Un, qua đó góp phần làm ổn định tình hình bán đảo Triều Tiên. Chính sách của Washington với Bình Nhưỡng vẫn không thay đổi, Tổng thống Trump sẵn sàng gặp ông Kim mà không cần điều kiện tiên quyết nào", đại diện Nhà Trắng cho biết.

Tuyên bố của Nhà Trắng được đưa ra sau khi ông Kim Jong Un nói rằng Triều Tiên sẵn sàng nối lại đối thoại với Mỹ nếu Washington từ bỏ các chính sách "thù địch" với Bình Nhưỡng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: NYT

"Chúng ta không có lý do gì để không duy trì quan hệ tốt đẹp với Mỹ. Tuy vậy, điều quan trọng nhất là họ phải tôn trọng vị thế hiện tại của Triều Tiên và từ bỏ chính sách thù địch đối. Triển vọng cải thiện quan hệ giữa hai nước phụ thuộc hoàn toàn vào thái độ của Mỹ", ông Kim nói ngày 25/2.

Dù có tuyên bố thể hiện thiện chí với Mỹ, nhưng ông Kim Jong Un lại bác bỏ mọi khả năng tiếp xúc, hòa giải với Hàn Quốc. "Triều Tiên vẫn giữ vững lập trường từ trước đến nay. Hàn Quốc là một quốc gia thù địch và là đối thủ vĩnh viễn, chúng ta không có gì để thảo luận với họ", nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh.

Trong phát biểu ngày 25/2, ông Kim Jong Un cũng chỉ trích các động thái mang tính hòa giải của chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung là "giả dối", cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Seoul có bất kỳ hành động liều lĩnh nào.