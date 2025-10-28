Theo tờ Korea Times, phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một trong chuyến bay từ Kuala Lumpur, Malaysia đến Tokyo, Nhật Bản hôm 27/10, ông Trump nói: “Nếu ông Kim muốn gặp, tôi cũng muốn". Tổng thống Mỹ nhấn mạnh, ông "có thể đến gặp” khi đang ở Hàn Quốc tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Ngoài ra, ông Trump khẳng định bản thân và ông Kim có "mối quan hệ rất tốt" và việc kéo dài chuyến đi sẽ "dễ dàng nếu cần".

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un vào năm 2019. Ảnh: New York Times

Bên cạnh đó, ông Trump còn gọi Triều Tiên là "cường quốc hạt nhân", lặp lại cụm từ ông đã sử dụng kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1. Lãnh đạo Nhà Trắng khẳng định ông "sẵn sàng 100%" cho một cuộc gặp mới với người đứng đầu Bình Nhưỡng. Ông Trump nói thêm, đòn bẩy mạnh nhất của Washington vẫn là "các lệnh trừng phạt".

Đây là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ 2 làm tổng thống Mỹ, ông Trump công khai nhắc tới lệnh trừng phạt với Triều Tiên.

Dù ông Trump đã nhiều lần gợi ý muốn gặp ông Kim, nhưng Triều Tiên vẫn chưa đưa ra phản hồi.

Theo Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young, ông Kim "dường như đang rất cẩn thận trong việc kiểm soát các thông điệp gửi tới Washington”. Ông Chung lưu ý, các báo cáo còn cho thấy công nhân Triều Tiên gần đây đã tiến hành dọn vệ sinh và sơn lại ở phía bắc làng đình chiến Bàn Môn Điếm.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump đã 3 lần gặp ông Kim, kể cả cuộc gặp bất ngờ tại Khu phi quân sự (DMZ) vào tháng 6/2019. Cuộc tiếp xúc này diễn ra chỉ 32 giờ sau khi ông Trump công khai đề xuất gặp mặt trên mạng xã hội.