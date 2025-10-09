Theo đài RT, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 8/10 tuyên bố, kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất hiện là "phương án tốt nhất" để chấm dứt tình trạng khủng hoảng ở Dải Gaza.

"Dĩ nhiên đây không phải là một kế hoạch hoàn hảo, bởi nó vẫn né tránh chủ đề Nhà nước Palestine, mà chỉ tập trung vào tình trạng hiện tại ở Dải Gaza. Nhưng chúng tôi là những người thực tế, chúng tôi hiểu đây là phương án tốt nhất đang được đưa ra", ông Lavrov cho biết.

Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh, đề xuất của Tổng thống Trump là một thỏa hiệp hợp lý và có thể được các bên chấp nhận hoặc không bác bỏ hoàn toàn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

"Ưu tiên hàng đầu của hiện tại là chấm dứt đổ máu, theo ý nghĩa đó, kế hoạch của ông Trump sẽ mang lại hy vọng. Tôi xin gửi lời chúc may mắn tới các bên đang tham gia đàm phán, Nga cũng sẵn sàng hỗ trợ nếu được đề nghị", ông Lavrov nói.

Theo báo The Hill, ông Trump ngày 8/10 tuyên bố một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột ở Trung Đông đang "tới rất gần", đồng thời để ngỏ khả năng tới Ai Cập hoặc thậm chí là Dải Gaza vào cuối tuần.

Trước đó, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump đã có mặt tại Ai Cập để tham dự cuộc thương lượng giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas. Sự xuất hiện của hai nhân vật này là dấu hiệu cho thấy tiến trình đàm phán đang diễn ra tương đối thuận lợi.

Theo thỏa thuận sơ bộ, Hamas sẽ trả tự do cho 48 con tin ở Dải Gaza để đổi lấy các tù nhân Palestine đang bị Israel giam giữ. Tel Aviv cũng sẽ tạm dừng hoạt động không kích để thực hiện quá trình này. Một quan chức cấp cao của Hamas tiết lộ rằng nhóm này đã gửi cho Israel danh sách tù nhân muốn trao đổi.