Tạp chí Politico ngày 19/8 đưa tin, Tổng thống Ukraine Zelensky đã trao tặng người đồng cấp Mỹ Trump 2 món quà vô cùng đặc biệt tại cuộc gặp mới đây ở Nhà Trắng.

Món quà đầu tiên là một cây gậy đánh golf của trung sĩ Ukraine Kostiantyn Kartavtsev, người đã mất một chân trong cuộc xung đột với Nga. Trung sĩ trẻ Kartavtsev là một người đam mê golf và đã ghi hình một thông điệp mong Tổng thống Trump giúp kiến tạo hòa bình ở Ukraine. Ông Trump rất vui vẻ nhận món quà và cũng ghi hình một đoạn video để cảm ơn người lính Ukraine.

"Golf đã trở thành một phần không thể thiếu trong quá trình phục hồi của Kartavtsev", ông Zelensky cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Món quà thứ hai được ông Zelensky đem tới Nhà Trắng là một bức thư do Đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska viết, nhằm bày tỏ sự biết ơn với những nỗ lực thúc đẩy hòa bình của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump.

"Hãy để tôi được cảm ơn phu nhân của ngài Tổng thống. Bà Melania đã viết một bức thư để bảo vệ trẻ em ở Ukraine và vợ tôi vô cùng cảm kích. Olena đã viết một bức thư để hồi âm, nhưng nó không dành cho ngài", ông Zelensky bông đùa.

Về phía Tổng thống Mỹ Trump, ông đã tặng cho nhà lãnh đạo Ukraine một bộ chìa khóa biểu tượng của Nhà Trắng.

Theo truyền thông Mỹ, chuyến đi tới Nhà Trắng lần này của ông Zelensky diễn ra tốt đẹp hơn rất nhiều so với cuộc tiếp xúc căng thẳng hồi tháng 2. Trong cuộc gặp ngày 18/8, ông Zelensky đã liên tục gửi lời cảm ơn ông Trump khi cả hai phát biểu trước báo giới. Trong khi đó, ông Trump cũng lên tiếng khen ngợi lựa chọn trang phục của nhà lãnh đạo Ukraine.