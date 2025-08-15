Hãng tin Bloomberg hôm 14/8 đưa tin, chiến dịch bảo vệ an ninh đã được gấp rút tiến hành sau tuyên bố vào tuần trước của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc ông sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin để bàn về xung đột ở Ukraine.

Theo những người am hiểu về công tác chuẩn bị, nỗ lực an ninh đã trở thành cuộc đua nước rút toàn diện. Việc tổ chức hội đàm trên lãnh thổ Mỹ cho phép Cơ quan Mật vụ nước này di chuyển vũ khí, thiết bị liên lạc, và thiết bị y tế mà không bị hạn chế bởi các quy định của nước ngoài. Tuy nhiên, yếu tố địa lý của bang Alaska lại đặt ra những rào cản về mặt hậu cần.

Chiến đấu cơ, cùng máy bay hỗ trợ và vận tải có mặt tại Căn cứ chung Elmendorf-Richardson tham gia tập trận. Ảnh: Không quân Mỹ

Trên thực tế, thành phố Anchorage ở bang Alaska bị giới hạn về sức chứa khách sạn và thị trường cho thuê xe nhỏ, buộc các phương tiện, xe SUV hộ tống, và nhiều tài sản khác phải được vận chuyển bằng đường hàng không từ lục địa Mỹ.

Hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Putin sẽ diễn ra tại Căn cứ chung Elmendorf-Richardson, căn cứ quân sự lớn nhất ở Alaska. Nơi đây được lựa chọn vì không phận được kiểm soát, vành đai kiên cố, và khả năng tiếp cận trực tiếp các đơn vị quân đội. Căn cứ này nằm cách Nga khoảng 1.000 km, và hiện đóng cửa với người dân.

Theo Bloomberg, các thỏa thuận an ninh tuân theo giao thức có đi có lại nghiêm ngặt, khi nhân sự và nguồn lực mỗi bên tương ứng nhau từ thành phần đoàn xe hộ tống cho đến số lượng phiên dịch viên, và phòng chờ an ninh. Mật vụ Mỹ sẽ bảo vệ vành đai bên ngoài cho ông Trump, trong khi các đặc vụ Nga sẽ kiểm soát hoạt động trực tiếp của ông Putin.

Trước đó, ông Trump ám chỉ cuộc hội đàm có thể bao gồm việc trao đổi lãnh thổ tiềm năng giữa Ukraine và Nga, nhưng đây lại là ý tưởng bị Kiev kiên quyết bác bỏ. Đáng nói, Ukraine không được mời tham dự cuộc họp giữa hai nhà lãnh đạo Nga – Mỹ.

Chia sẻ với tờ Kyiv Independent, nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Ukraine cho hay Moscow đã đề nghị Kiev rút quân khỏi các khu vực do chính phủ kiểm soát tại các tỉnh Donetsk và Luhansk, nơi Nga cũng đang nắm quyền kiểm soát một phần. Đổi lại, Nga sẽ rút quân khỏi một số khu vực thuộc tỉnh Kharkiv và Sumy ở phía đông bắc Ukraine.

Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bác bỏ mọi đề xuất liên quan tới việc trao lãnh thổ nước này cho Nga kiểm soát.

Những ngày trước hội nghị thượng đỉnh Nga – Mỹ, các lực lượng Nga đã tăng cường tấn công ở miền đông Ukraine, tiến khoảng 10km gần thành phố Dobropillia. Động thái của Nga đang đe dọa sự ổn định các tuyến phòng thủ của Ukraine tại tỉnh Donetsk.