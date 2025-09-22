Tờ Ukrinform dẫn báo cáo do Quân đoàn phản ứng nhanh số 7 của Ukraine công bố hôm nay (22/9) nhận định, các binh sĩ Nga ở hướng mặt trận Pokrovsk đang sử dụng chiến thuật mới nhằm chọc thủng các vị trí của quân Kiev “theo nhiều nhóm nhỏcũng như chặn những tuyến đường tiếp tế của Kiev”.

Các binh sĩ Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

“Thực hiện các cuộc xâm nhập đã trở thành chiến thuật chủ đạo của đối phương, với những nỗ lực xâm nhập theo nhiều nhóm nhỏ và xuyên qua các vị trí tiền tiêu của Ukraine… Đồng thời, đối phương cũng tiến hành trinh sát 24/24 và duy trì cường độ sử dụng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào nhiều vị trí quân sự của Ukraine. Mỗi ngày, chúng tôi ghi nhận đối phương đã thực hiện 600 cuộc tấn công bằng UAV”, trích báo cáo của Ukraine.

Theo bản đồ cập nhật tình hình xung đột của trang Deep State, vùng xám, tức nơi nổ ra giao tranh giữa các đơn vị Nga và lực lượng phòng thủ Ukraine, đã lan tới khu vực tây nam thành phố Pokrovsk.

Ảnh: Deep State của Ukraine

Ukraine phá hủy nhiều kho vật tư ở Donbass

Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine hôm 22/9 thông báo, các đơn vị tác chiến ở tiền tuyến của Kiev gần đây đã phá hủy nhiều kho chứa đạn dược và UAV quân sự của Nga ở 2 tỉnh Donetsk và Luhansk.

“Vào ngày 18/9, các đơn vị trong quân đội Ukraine và lực lượng đặc biệt đã tấn công vào kho đạn của một trung đoàn Nga ở tỉnh Luhansk. Trước đó, nhóm tác chiến chiến thuật Dnipro của Ukraine cũng tập kích điểm hậu cần dành cho UAV của đối phương và phá hủy một lượng lớn thiết bị quân sự tại đây”, Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine thông tin.

Hiện quân đội Nga chưa bình luận về nội dung bản báo cáo trên của phía Ukraine.