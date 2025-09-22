Theo đài RT, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 21/9 khẳng định, EU sẽ không áp thuế đối với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ và Trung Quốc, bất chấp lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"EU sẽ tự đưa ra quyết định của mình. Trong môi trường địa chính trị ngày càng phức tạp, EU phải củng cố quan hệ dựa trên lợi ích chung. Mối quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn giữa EU và Ấn Độ vô cùng quan trọng", bà Von der Leyen cho biết.

Cũng theo bà Von der Leyen, gói trừng phạt thứ 19 của EU "vô cùng tham vọng", có thể buộc Nga phải ngồi vào bàn đàm phán. Bên cạnh đó, EU sẽ tiếp tục phối hợp với nhóm G7 nhằm thúc đẩy những nỗ lực kết thúc cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh: X/@vonderleyen

Theo truyền thông địa phương, gói trừng phạt thứ 19 của EU chủ yếu nhắm vào lĩnh vực năng lượng và tài chính của Nga. Cụ thể, EU đề xuất cấm nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Nga vào thị trường, đồng thời hạ giá trần dầu thô của xứ sở bạch dương xuống còn 47,6 USD/thùng. Ngoài ra, EU cũng mở rộng lệnh cấm giao dịch liên quan tới các ngân hàng Nga và một số nước thứ 3.

Vào đầu tháng 9, Tổng thống Mỹ Trump đã kêu gọi EU áp thuế lên tới 100% đối với hàng hóa Ấn Độ và Trung Quốc, 2 đối tác thương mại chính của Nga. Ông Trump cho rằng hành động này sẽ gia tăng áp lực tài chính, buộc Moscow phải chấm dứt chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Trong thời gian vừa qua, ông Trump cũng nhiều lần cảnh báo sẽ siết chặt các lệnh trừng phạt Nga khi những cuộc hòa đàm trực tiếp giữa Moscow và Kiev không đem lại kết quả thực tế.