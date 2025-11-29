Các nguồn tin am hiểu vấn đề đã tiết lộ thông tin trên với báo New York Times. Mặc dù hai bên hiện chưa có kế hoạch cụ thể nào cho cuộc gặp giữa ông Trump và ông Maduro, nhưng cuộc điện đàm bí mật trên có thể là một phần trong chiến thuật "vừa đe dọa vừa đàm phán" của người đứng đầu nước Mỹ.

Theo các nguồn tin, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, người giữ lập trường cứng rắn với Venezuela, cũng tham gia cuộc điện đàm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và người đồng cấp Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: Colombia One/Kremlin CC4

Thông tin tiết lộ về cuộc điện đàm xuất hiện trong bối cảnh ông Trump liên tục có những tuyên bố mạnh mẽ nhằm vào Venezuela. Tổng thống Mỹ từng mô tả ông Maduro là "nhà lãnh đạo bất hợp pháp", cáo buộc ông đứng đầu tổ chức buôn bán ma túy Cartel de los Soles. Washington đã đưa Cartel de los Soles vào danh sách các tổ chức khủng bố và đe dọa sẽ sớm tấn công những kẻ khủng bố ma túy trên lãnh thổ Venezuela.

Kể từ đầu tháng 9, quân Mỹ đã tấn công nhiều tàu bị nước này cáo buộc chuyên chở ma túy có nguồn gốc từ Venezuela và các quốc gia Mỹ Latinh khác. Ngoài ra, Mỹ đã tăng cường quân sự quy mô lớn ở vùng biển Caribe. Tổng thống Trump cũng cho phép Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) triển khai các hoạt động bí mật tại Venezuela.

Để ứng phó với sự đe dọa và các hoạt động quân sự của Mỹ, Tổng thống Maduro đã lệnh cho quân đội Venezuela trong tình trạng báo động cao và tiến hành một số cuộc tập trận. Nhà lãnh đạo này cũng thẳng thừng bác bỏ các cáo buộc của Mỹ, đồng thời cảnh báo Washington không nên phát động xung đột.

Ngày 27/11, ông Maduro tuyên bố trước quân đội Venezuela: "Tôi yêu cầu các bạn bình tĩnh, cảnh giác, sẵn sàng và quyết tâm bảo vệ quyền lợi của chúng ta với tư cách là một quốc gia, một nơi tự do và có chủ quyền". Ông nói thêm, 82% người dân Venezuela đã khẳng định sẵn sàng bảo vệ đất nước với vũ khí trong tay.