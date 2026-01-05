Từ 1/1/2026, Bulgaria gia nhập khu vực đồng tiền Euro. Ảnh: DW

Theo báo DW, việc gia nhập câu lạc bộ tiền tệ đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với Bulgaria. Quốc gia Đông Âu này đã gia nhập Liên minh châu Âu (EU) vào năm 2007. Do Bulgaria gia nhập khu vực đồng Euro nên trong 27 nước thành viên EU sẽ chỉ còn 6 nước nằm ngoài liên minh tiền tệ là Thụy Điển, Ba Lan, Cộng hòa Séc, Hungary, Romania và Đan Mạch.

Thủ tướng Bulgaria Rosen Zhelyazkov hồi tháng 11 phát biểu tại một hội nghị cấp cao ở Sofia rằng đồng Euro không chỉ là một loại tiền tệ, mà còn là một lựa chọn chiến lược giúp củng cố vị thế của Bulgaria ở châu Âu.

Cũng tại hội nghị này, bà Christine Lagarde, Chủ tịch Ngân hàng trung ương châu Âu nhận xét việc Bulgaria sử dụng đồng Euro sẽ củng cố nền tảng kinh tế, xây dựng khả năng chống chịu trước cú sốc toàn cầu và tăng cường tiếng nói của đất nước trong việc ra quyết định ở khu vực đồng Euro.

Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều lạc quan với việc Bulgaria gia nhập khu vực đồng Euro. Rossitsa Rangelova, giáo sư tại Viện Nghiên cứu Kinh tế thuộc Viện hàn lâm khoa học Bulgaria nói với DW: "Những người ủng hộ Bulgaria gia nhập khu vực đồng Euro chỉ ra rằng việc gia nhập câu lạc bộ của những nước giàu có thể sẽ mang lại lợi ích và giúp Bulgaria đạt được những tiến bộ đáng kể... Mọi thứ được trình bày như thể mức sống và sự thịnh vượng của Bulgaria được tự động nâng lên. Tuy nhiên, điều đó không hợp lý khi xét đến nhu cầu cải cách bắt buộc và bị trì hoãn. Nếu không có những cải cách đó, đất nước chúng ta không thể là một thành viên bình đẳng".

Đồng tiền quốc gia của Bulgaria - đồng Lev đã được neo tỷ giá với đồng Euro kể từ khi đồng Euro ra mắt vào năm 1999. Sofia chính thức khởi động quá trình gia nhập khối tiền tệ chung vào năm 2018 và sau đó đồng Lev đã được đưa vào Cơ chế tỷ giá Hối đoán châu Âu vào tháng 7/2020. Ủy ban Châu Âu và các bộ trưởng tài chính khu vực đồng Euro hồi đầu năm nay đã bật đèn xanh cho nỗ lực gia nhập của Bulgaria.

Việc gia nhập khu vực đồng Euro cho thấy nền kinh tế Bulgaria đã cải thiện trong thập kỷ qua. Các chỉ số kinh tế vĩ mô vẫn ổn định, lạm phát hiện ở mức khoảng 2,8%, giảm so với mức 13% vào năm 2022. Mức thâm hụt ngân sách và nợ công thấp, lần lượt vào khoảng 3% và 24%. Các mức này tuân thủ đúng quy định của EU, trong đó các quốc gia thành viên phải giữ mức hâm hụt trong phạm vi 3% tổng sản lượng kinh tế và tổng nợ công trong phạm vi 60% GDP.

Triển vọng tăng trưởng của Bulgaria cũng rất tích cực. EU ước tính GDP thực tế của nước này sẽ tăng khoảng 3% trong năm nay, 2,7% vào năm 2026 và 2,1% vào năm 2027. Tuy nhiên, các chuyên gia đánh giá Bulgaria vẫn còn nhiều việc phải làm.

Guntram Wolff, chuyên gia về chính sách tài khóa khu vực đồng Euro tại Viện nghiên cứu kinh tế châu Âu Bruegel nhận định: "Hiệu quả kinh tế vĩ mô của Bulgaria đã ổn định trong những thập kỷ niên, mặc dù tăng trưởng kinh tế và quá trình bắt kịp của nước này vẫn chưa đạt mức tối ưu".

Norbert Beckmann, người đứng đầu văn phòng Quỹ Konrad Adenauer tại Bulgaria cũng chia sẻ quan điểm tương tự. Ông cho biết Bulgaria đáp ứng tất cả các tiêu chí hội tụ để gia nhập khu vực đồng Euro và nước này có tỷ lệ nợ thấp nhất châu Âu. Tuy nhiên, nền kinh tế Bulgaria vẫn còn rất nhiều việc phải làm để bắt kịp về cơ cấu và hiệu quả hoạt động. Mức thu nhập ở Bulgaria cũng chỉ bằng 59% mức trung bình của EU.

Các chuyên gia cảnh báo chính phủ Bulgaria không nên nới lỏng chi tiêu và chi tiêu quá mức sau khi gia nhập khu vực đồng Euro. “Rủi ro chính là sau khi gia nhập khu vực đồng Euro, hệ thống chính trị có thể thấy ràng buộc ngân sách ít nghiêm ngặt hơn và thâm hụt ngân sách có thể gia tăng. Tuy nhiên, với mức nợ thấp, tôi nghĩ rủi ro này là không đáng kể", ông Wolff bình luận.