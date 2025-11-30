Kênh CBS News đưa tin, chính phủ Venezuela hôm 29/11 đã đưa ra phản hồi gay gắt xoay quanh tuyên bố trước đó của Tổng thống Mỹ Trump về việc đóng cửa không phận của quốc gia Nam Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Thông cáo của chính phủ Venezuela có đoạn: “Chúng tôi yêu cầu sự tôn trọng không giới hạn về không phận của mình. Những tuyên bố như vậy cấu thành hành vi thù địch, đơn phương và tùy tiện, không phù hợp với những nguyên tắc cơ bản nhất của luật pháp quốc tế và là một phần chính sách ‘hung hăng’ chống lại đất nước chúng tôi”.

Trước đó, trong một bài đăng trên mạng Truth Social, nhà lãnh đạo Mỹ đã khuyến cáo tất cả hãng hàng không, các phi công, những kẻ buôn ma túy và buôn người “hãy coi như toàn bộ không phận phía trên và xung quanh Venezuela đã bị đóng hoàn toàn”. Tuy nhiên, ông Trump không nêu rõ phạm vi vùng không phận “xung quanh” Venezuela trải dài bao xa ngoài biên giới của nước này.

Cho đến nay, Nhà Trắng chưa phản hồi các câu hỏi của nhiều cơ quan báo chí xoay quanh tuyên bố gây tranh cãi của ông Trump.

Đài RT thống kê, kể từ đầu tháng 9, quân đội Mỹ đã tiến hành hơn 20 cuộc không kích nhằm vào nhiều tàu thuyền nhỏ bị Washington nghi ngờ chuyên chở ma túy ở vùng biển Caribe và một số nơi khác, khiến ít nhất 80 người thiệt mạng.

Ông Trump từng nhiều lần cảnh báo Mỹ sẽ có hành động quân sự chống lại Venezuela sau khi cáo buộc các nhà lãnh đạo Caracas liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp. Giới lãnh đạo Venezuela đã thẳng thừng bác bỏ các cáo buộc này.