Trong tuyên bố trên kênh Telegram đêm 23/12, các lãnh đạo quân sự Ukraine cho biết giao tranh vẫn diễn ra dữ dội ở thành phố tiền tuyến Siversk, đồng thời thừa nhận quân Nga đang nắm “ưu thế đáng kể về khí tài lẫn nhân lực” tại đó.

Binh sĩ Ukraine tham gia huấn luyện. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine

Tờ RBC Ukraine trích thông cáo của quân đội Ukraine cho hay: “Để bảo toàn mạng sống cho binh sĩ cũng như khả năng tác chiến của các đơn vị, lực lượng phòng thủ Ukraine đã rút khỏi Siversk. Trong quá trình giao tranh bên trong thành phố, các đơn vị phòng thủ của Ukraine đã làm tiêu hao đối phương khi mỗi bước tiến đều phải trả giá tương ứng… Thành phố vẫn nằm trong tầm kiểm soát hỏa lực của chúng tôi. Các đơn vị Nga bên trong Siversk đã bị đánh bại và tuyến hậu cần của đối phương cũng bị cắt đứt”.

Theo bản đồ do chuyên trang Deep State của Ukraine đăng tải sáng 24/12, toàn bộ địa phận Siversk đã nằm trong vùng đỏ, tức nơi quân Nga kiểm soát.

Ảnh: Deep State

Ông Zelensky kêu gọi gia tăng áp lực lên Nga

Trong bài phát biểu đêm 23/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố việc Mỹ và các nước phương Tây cần gia tăng áp lực "nhằm đảm bảo Nga không cản trở các nỗ lực hòa bình là điều cần thiết”.

“Ukraine chưa bao giờ và không bao giờ là trở ngại cho nền hòa bình. Chúng tôi đang làm việc tích cực và thực hiện mọi thứ cần thiết nhằm đảm bảo các văn kiện hòa bình được hoàn tất và khả thi. Điều quan trọng là phía Nga không phá hoại tiến trình ngoại giao và cần nghiêm túc thực hiện 100% chấm dứt xung đột. Nếu không, chúng ta cần phải gia tăng áp lực lên Nga”, tờ Ukrinform dẫn lời ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine có phát biểu trên chỉ vài ngày sau khi các phái đoàn Mỹ và Nga gặp nhau tại thành phố Miami, Mỹ để thảo luận về việc chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Trong tuyên bố sau hội đàm, Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá cuộc đối thoại với trưởng phái đoàn Nga Kirill Dmitriev “mang tính xây dựng và Moscow vẫn giữ đầy đủ cam kết về việc đạt được hòa bình ở Ukraine”.