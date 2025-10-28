Theo Pravda, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 27/10 đã đưa ra thông báo cập nhật về tình hình giao tranh ở Pokrovsk, mô tả thành phố này là "mục tiêu chính" của Nga.

"Những cuộc giao tranh khốc liệt nhất đang xảy ra ở Pokrovsk và các vùng lân cận. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới tất cả binh lính ở tuyến đầu", ông Zelensky cho biết.

Trang theo dõi quân sự Deep State nhận định rằng Nga đã cố gắng giành quyền kiểm soát Pokrovsk, một phần quan trọng trong tuyến phòng thủ của Ukraine, trong nhiều tháng. Các chỉ huy của Moscow coi đây là một điểm then chốt cho nỗ lực kiểm soát hoàn toàn khu vực Donetsk.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Lực lượng Nga từng xâm nhập Pokrovsk vào tháng 7 nhưng bị đẩy lùi. Moscow sau đó thay đổi chiến thuật và xâm nhập theo từng nhóm nhỏ. Vào cuối tuần qua, giới chức Nga tuyên bố rằng quân đội nước này đang bao vây 5.500 binh lính Ukraine tại Pokrovsk.

Cùng ngày 27/10, Tổng thống Zelensky cũng chủ trì một cuộc họp cấp cao của quân đội, tập trung bàn về việc tăng cường tập kích tầm xa vào sâu trong lãnh thổ Nga.

"Các đợt không kích nhắm vào cơ sở năng lượng đã gây ra tổn thất lớn cho đối thủ. Chúng ta cần mở rộng phạm vi sử dụng các loại vũ khí tầm xa, bởi cách hiệu quả nhất để buộc Nga ngồi vào bàn đàm phán là gây áp lực quân sự", ông Zelensky nói.

Trong một cuộc phỏng vấn riêng với Axios, Tổng thống Zelensky còn tiết lộ rằng Nga đã mất khoảng 346.000 binh lính trong năm 2025, tương đương với số lượng quân mà Moscow huy động trong cùng năm. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với các công ty dầu khí Nga, cho rằng động thái này có thể khiến Moscow tổn thất khoảng 5 tỷ USD doanh thu mỗi tháng.