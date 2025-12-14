Trong bài đăng trên mạng xã hội Telegram hôm 13/12, Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrskyi viết rằng số lượng binh sĩ được Nga điều động tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt đã đạt gần 710.000 người. Tuy nhiên, lực lượng Kiev đã tổ chức một số hoạt động nhằm ngăn phía Moscow tăng cường lực lượng và bù đắp tổn thất trong giao tranh.

Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrskyi (trái). Ảnh: Oleksandr Syrskyi/Mạng xã hội X

Ông Syrskyi cho hay: “Tại một số mặt trận quan trọng, lực lượng Ukraine đang thực hiện nhiều hoạt động tác chiến và ‘dọn dẹp’ lính đối phương ở các khu vực đông dân cư, trong đó có thành phố Pokrovsk… Tại Pokrovsk, trong những tuần gần đây, chúng tôi đã giành lại kiểm soát khoảng 16 km2 ở phần phía bắc thành phố. Đối với Myrnohrad, tuyến hậu cần cho thành phố này dù khó khăn nhưng vẫn hoạt động”.

Tổng tư lệnh Ukraine sau đó nói rằng ông không nhận được báo cáo về việc quân Kiev gần đây để mất lãnh thổ tại các mặt trận Kupiansk, Kostiantynivka và Prydniprovskyi.

Trước đó, vào ngày 9/12, ông Syrskyi đã thông báo với các cơ quan truyền thông về việc binh sĩ Ukraine đang kiểm soát gần 13km2 trên tổng số 29km2 diện tích thành phố Pokrovsk.

Ukraine chặn đường xâm nhập Kupiansk của quân Nga

Trả lời phỏng vấn tờ RBC, chỉ huy Yurii Fedorenko thuộc Trung đoàn máy bay không người lái (UAV) số 429 của Ukraine tuyên bố lực lượng này gần đây đã phá hủy một ống dẫn khí đốt được quân Nga sử dụng làm tuyến đường thâm nhập thị trấn Kupiansk ở tỉnh Kharkiv.

“Trong quá trình do thám tuyến phòng thủ ở Kupiansk, các quân nhân của chúng tôi đã phát hiện tuyến hậu cần ‘bất thường nhưng quan trọng’ của Nga, khi đối phương sử dụng đường ống khí đốt để đưa quân đến khu vực ngoại vi phía bắc Kupiansk. Đó là một tuyến đường an toàn cho phép đối phương hành quân trong khi tránh được kiểm soát hỏa lực. Trung đoàn số 429 đã bắt đầu các chiến dịch có hệ thống để phá hủy tuyến đường trên”, ông Fedorenko nói.

Hiện quân Nga chưa bình luận về tuyên bố trên của chỉ huy trung đoàn Ukraine.