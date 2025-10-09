ChatGPT Go là gói cước rẻ nhất của OpenAI. Ảnh: Speed

OpenAI chính thức phát hành ChatGPT Go tại 16 quốc gia châu Á, bao gồm Việt Nam. Gói cước có giá 120.000 đồng và 12.000 đồng VAT, tổng cộng 132.000 đồng mỗi tháng.

Đây là gói cước rẻ nhất của ChatGPT, cung cấp quyền truy cập vào GPT-5, giới hạn tin nhắn và tải lên cao hơn, tạo hình ảnh nhanh hơn, bộ nhớ và ngữ cảnh mở rộng, nghiên cứu chuyên sâu hạn chế và GPT tùy chỉnh.

Như vậy, ChatGPT Go cạnh tranh trực tiếp với Google AI Plus, giá 122.000 đồng/tháng. Google AI Plus cho phép người dùng truy cập mô hình Gemini 2.5 Pro mạnh nhất và tính năng Deep Research trên mô hình 2.5 Pro, tạo video (số lượng giới hạn) bằng Veo 3 Fast, sử dụng NotebookLM hay tích hợp Gemini trong hệ sinh thái Google, cùng 200GB dùng chung cho Photos, Drive và Gmail.

Ngoài gói miễn phí, OpenAI còn đang bán hai gói cước khác cho người dùng cá nhân tại Việt Nam, bao gồm gói ChatGPT Plus giá 522.500 đồng/tháng và ChatGPT Pro giá 5,225 triệu đồng/tháng. Hai gói này có thêm tạo video Sora, tác nhân Codex. Gói Pro cho phép xem trước tính năng mới.

Người dùng doanh nghiệp hiện có lựa chọn ChatGPT Business giá 649.000 đồng/người/tháng.

ChatGPT Go ra mắt trong bối cảnh tỷ lệ sử dụng AI của người Việt Nam gia tăng nhanh chóng. Theo báo cáo Thị trường AI tiêu dùng Việt Nam 2025 của Decision Lab, ChatGPT là công cụ AI được ưa chuộng nhất với 81% thị phần, tiếp theo là Gemini (51%) và Meta AI (36%).