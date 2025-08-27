Theo Kyiv Post, Ngoại trưởng Hungary Péter Szijjártó ngày 26/8 tuyên bố, Budapest có thể cắt giảm việc xuất khẩu điện cho Ukraine nếu Kiev tiếp tục tập kích đường ống dẫn dầu Druzhba.

"Hungary hiện cung cấp 30-40% lượng điện nhập khẩu của Ukraine. Hãy nghĩ tới hậu quả có thể xảy ra nếu việc cung cấp bị dừng lại. Hạn chế nguồn cung năng lượng sẽ không ảnh hưởng đến chính quyền Kiev, mà đến người dân, gia đình và trẻ em đang sống ở Ukraine. Chúng tôi không muốn làm như vậy", ông Szijjártó cho biết.

Ngoại trưởng Szijjártó nhấn mạnh, Chính phủ Ukraine nên "ghi nhớ tới thực tế này" khi muốn bàn về việc tấn công đường ống Druzhba trong tương lai.

Binh lính Ukraine lắp đặt thiết bị internet vệ tinh Starlink. Ảnh: Quân đội Ukraine

Tuyên bố của Ngoại trưởng Hungary được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đã nhiều lần dùng máy bay không người lái (UAV) để tập kích đường ống Druzhba kể từ đầu tháng 8. Những cuộc tấn công này làm gián đoạn việc vận chuyển dầu Nga sang Hungary và Slovakia, hai quốc gia vốn phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng của Moscow.

Cùng ngày, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrotsky đã phủ quyết việc gia hạn đạo luật hỗ trợ Kiev thanh toán dịch vụ internet vệ tinh Starlink và hợp pháp hóa việc lưu trú của người tị nạn Ukraine.

"Việc hỗ trợ Ukraine trong đảm bảo thông tin liên lạc, vốn sẽ hết hạn vào cuối tháng 9, lẽ ra đã được gia hạn. Nhưng thật không may, quyết định của Tổng thống đã làm phức tạp vấn đề này. Chúng tôi sẽ phải thông báo với các đối tác rằng việc hỗ trợ sẽ chấm dứt vào cuối tháng 9", Bộ trưởng Kỹ thuật số Ba Lan Krzysztof Hawkowski thông báo.

Tính từ năm 2022 - 2024, Ba Lan đã tiêu tốn gần 323 triệu zloty (khoảng 87 triệu USD) để chi trả cho dịch vụ internet Starlink ở Ukraine. Theo báo cáo mới nhất, Kiev đã nhận 24.500 thiết bị đầu - cuối vệ tinh và 5.100 thiết bị Starlink khác do các doanh nghiệp Ba Lan cung cấp.