Cả ức gà và đùi gà đều có những ưu điểm riêng, việc lựa chọn phần nào để sử dụng phụ thuộc vào nhu cầu dinh dưỡng cũng như sở thích của mỗi người.

Ức gà là lựa chọn hàng đầu của những ai muốn giảm lượng calo và chất béo trong khẩu phần ăn, đồng thời tăng lượng protein cần thiết cho cơ thể. Ngoài ra, ức gà còn chứa nhiều vitamin nhóm B, hỗ trợ quá trình trao đổi chất và năng lượng. Đây cũng là thực phẩm lý tưởng cho những người đang theo chế độ ăn kiêng, tập luyện hoặc muốn duy trì vóc dáng.

Trong khi đó, đùi gà lại nổi bật với lượng calo và chất béo cao hơn nhưng bù lại cung cấp nhiều vitamin B12, sắt và kẽm - những dưỡng chất quan trọng tăng cường sức khỏe máu, hệ miễn dịch và sự phát triển cơ bắp. Thịt đùi gà mềm, mọng nước và hương vị đậm đà hơn, khiến món ăn thêm ngon miệng và hấp dẫn.

Thịt gà có da sẽ nhiều calo, chất béo hơn. Ảnh minh họa: Ban Mai

Bạn hoàn toàn có thể linh hoạt kết hợp cả hai phần trong cùng một món ăn, vừa tận dụng được lợi ích dinh dưỡng từ ức gà vừa tận hưởng hương vị thơm ngon của đùi gà. Việc cân nhắc giữa nhu cầu sức khỏe và sở thích cá nhân sẽ giúp bạn lựa chọn phần gà phù hợp nhất.

Thông tin dinh dưỡng (chỉ tính phần thịt)

Ức gà Đùi gà Năng lượng 165 calo 179 calo Protein 31g 24,8g Chất béo 3,57g 8,15g Sắt 1,04mg 1,13mg Selen 27,6µg 27,1µg Vitamin B6 0,6mg 0,462mg Vitamin 12 0,34µg 0,42µg Choline 85,3mg 71,8mg Kẽm 1mg 1,92mg

Ngoài ra, cách chế biến cũng như khẩu phần, ảnh hưởng mạnh đến giá trị dinh dưỡng của thịt gà. Ức hoặc đùi gà còn da tăng thêm 25-30% lượng chất béo và calo. Gà tươi chưa qua chế biến có hàm lượng muối thấp, nhưng quá trình hun khói, ướp… có thể thêm lượng natri cao để bảo quản hoặc tăng hương vị. Gà tẩm gia vị sẵn chứa các phụ gia như muối, đường và các chất có thể gây dị ứng bất ngờ như gluten.

Lợi ích của việc ăn gà

Gà chứa 9 loại axit amin thiết yếu nên là nguồn protein hoàn chỉnh. Những axit amin này cần cho chức năng não, phát triển cơ bắp và sức khỏe tổng thể. Các chất dinh dưỡng trong thịt gà mang lại lợi ích cho sức khỏe, chẳng hạn như:

- Protein: Nguyên liệu xây dựng cơ bắp, xương, sụn, da, máu, enzyme, vitamin và hormone

- Vitamin B: Hỗ trợ xây dựng mô, tạo hồng cầu và hỗ trợ hệ thần kinh

- Sắt: Ngăn ngừa thiếu máu và vận chuyển oxy trong cơ thể

- Magie: Hỗ trợ chức năng cơ và phát triển xương

- Kẽm: Hỗ trợ hệ miễn dịch, sức khỏe da, phát triển, sinh trưởng và sinh sản

- I-ốt: Hỗ trợ sản xuất hormone tuyến giáp

Gà cũng giúp cơ thể hấp thụ tốt hơn các chất dinh dưỡng khác. Ví dụ, cơ thể hấp thụ sắt dạng không heme từ thực phẩm khác hiệu quả khi ăn cùng với gà.