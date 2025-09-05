Giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe, chuối còn ngon miệng, giá rẻ, tiện lợi. “Loại trái cây màu vàng hấp dẫn này được ca ngợi là siêu thực phẩm. Chuối chứa nhiều chất xơ giúp bạn no lâu, cùng với nhiều loại vitamin có lợi”, bác sĩ Suhas Udgirkar, chuyên khoa tiêu hóa tại Bệnh viện Jupiter (Ấn Độ), cho biết.

Một influencer (người có ảnh hưởng) trên Instagram khẳng định cô ăn tới 17 quả chuối mỗi ngày. “Mọi người hỏi tôi có thật sự ăn 10 quả chuối mỗi ngày không. Thật ra là khoảng 17 quả”, Michelle Thompson chia sẻ.

Chuối là thực phẩm được nhiều người ưa thích. Ảnh minh họa: Ban Mai

Về thói quen ăn uống trên, theo India Express, một chuyên gia dinh dưỡng viết: “Ăn 17 quả chuối trong một ngày gây ra nhiều lo ngại. Số lượng chuối này cung cấp khoảng 1.785 calo (phụ nữ trung bình cần khoảng 2.000 calo mỗi ngày). Ngoài ra, còn có 238g đường tự nhiên nhưng lượng lớn như vậy có thể làm tăng mạnh đường huyết, sau đó tụt xuống, lâu dần có nguy cơ gây kháng insulin nếu lặp lại thường xuyên. Người bị tiểu đường tuýp 2 cần đặc biệt cẩn trọng. Hàm lượng kali cũng là một yếu tố đáng chú ý, bởi chuối vốn giàu kali (422mg mỗi quả). Ăn 17 quả tương đương khoảng 7.174 mg kali, vượt xa mức khuyến nghị cho phụ nữ (2.600–3.000 mg/ngày)”.

Bác sĩ Udgirkar cũng khẳng định không nên ăn như vậy: “Khi ăn quá nhiều chuối có thể gây ra vô số vấn đề về tiêu hóa và sức khỏe khác”.

Đặc biệt, người mắc bệnh tiểu đường cần chế độ ăn cân bằng đủ các nhóm chất: tinh bột, chất béo và protein. Ăn quá nhiều chuối có thể phá vỡ cân bằng này, làm biến động đường huyết. Người bị bệnh thận mạn tính nên hạn chế chuối và các thực phẩm giàu kali khác để bảo vệ thận và tim.

Ăn quá mức chuối hoặc thực phẩm giàu kali có thể gây dư thừa kali trong máu, còn gọi là tăng kali máu, dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, bao gồm bệnh tim.

Ngoài ra, ăn chuối với số lượng như trên có thể dẫn đến thiếu hụt dinh dưỡng, nhất là khi bạn không bổ sung những loại thực phẩm mà chuối thiếu, chẳng hạn như protein, chất béo, canxi, vitamin D và sắt.

Chuối, cũng như các thực phẩm lành mạnh khác, nên được dùng với lượng vừa phải trong một chế độ ăn cân bằng. Dù không có quy tắc chính xác, nhưng hầu hết người khỏe mạnh chỉ cần 1-2 quả mỗi ngày.

Khi ăn điều độ, chất xơ trong chuối cải thiện tiêu hóa, kali điều hòa hoạt động tim, trung hòa axit dạ dày và giảm chứng ợ nóng, đồng thời cung cấp năng lượng nhanh nhưng bền vững. Ngoài ra, bác sĩ Udgirkar cho biết, tryptophan trong chuối còn được chuyển hóa thành serotonin - chất dẫn truyền thần kinh tạo cảm giác hạnh phúc.