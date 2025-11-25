Thông tin từ Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), ngày 25/11, tại Singapore, cơ quan này ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác thúc đẩy phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới với Công ty TNHH Shopee.

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số và Công ty TNHH Shopee vừa thực hiện ký kết Bản ghi nhớ hợp tác thúc đẩy TMĐT xuyên biên giới

Hướng tới mục tiêu góp phần hiện đại hóa hệ sinh thái thương mại quốc gia trên cơ sở gắn kết chính sách nhà nước, năng lực doanh nghiệp và hạ tầng công nghệ, biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số với Shopee cũng đã xác định các hoạt động hợp tác chính sẽ được tập trung triển khai.

Đó là, thúc đẩy xuất khẩu trực tuyến B2C của doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa -MSMEs Việt Nam tới thị trường ASEAN và quốc tế; phát triển “Gian hàng quốc gia Việt Nam” trên Shopee quốc tế để trưng bày sản phẩm chính hãng, chất lượng từ những doanh nghiệp MSMEs Việt Nam; đào tạo và nâng cao năng lực cho doanh nghiệp MSMEs về xuất khẩu trực tuyến B2C; đồng thời, hợp tác triển khai các chiến dịch xúc tiến số trong khu vực ASEAN.

Chia sẻ tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh nhận định: Bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số với Công ty Shopee là một minh chứng cho cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với thương mại số và với cộng đồng MSMEs.

Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh cũng đánh giá cao việc chương trình hợp tác sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam đưa sản phẩm chất lượng cao trực tiếp đến người tiêu dùng ASEAN, đồng thời thúc đẩy việc xây dựng các thương hiệu cạnh tranh toàn cầu. Điều này tạo khung hợp tác rộng hơn, nhấn mạnh tính gắn kết Việt Nam – Singapore trong kỷ nguyên số và sự đồng hành của các cơ quan hai quốc gia trong thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới.

Cùng với việc điểm ra 3 xu hướng lớn cũng là 3 điểm nổi bật trong bức tranh thương mại điện tử Đông Nam Á, ông G. Jayakrishnan, Giám đốc Điều hành khu vực ASEAN của Enterprise Singapore đánh giá: Sự hợp tác giữa Shopee với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số diễn ra đúng thời điểm khi toàn khu vực ASEAN đang bước vào giai đoạn tăng tốc chuyển đổi số; trong đó, theo nhiều báo cáo quốc tế, Việt Nam đang nổi lên như một trong những thị trường có tốc độ phát triển thương mại điện tử hàng đầu toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, sự phối hợp của 2 đơn vị được kỳ vọng không chỉ cung cấp những giải pháp thiết thực, định hướng ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số cho doanh nghiệp MSMEs mà còn là cầu nối giao lưu, kết nối các đối tác tiềm năng, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới, góp phần đưa hàng hóa và thương hiệu Việt vươn xa trên thị trường quốc tế.

Thời gian qua, Shopee đã đồng hành và đóng góp cho sự thành công của nhiều hoạt động thường niên do Bộ Công Thương phát động.

Chia sẻ góc nhìn của Việt Nam, bà Lại Việt Anh, Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cho biết, những năm gần đây, thương mại điện tử tăng trưởng nhanh và mạnh mẽ, khiến ASEAN trở thành khu vực phát triển thương mại điện tử năng động nhất trên thế giới.

Bà Lại Việt Anh cho biết thêm, ở Việt Nam, với mức độ phổ biến rộng rãi, thương mại điện tử không chỉ là lĩnh vực tiên phong, mà còn là động lực tăng trưởng kinh tế số, góp phần quan trọng vào công cuộc chuyển đổi số mọi mặt của đời sống xã hội.

Đặc biệt, thương mại điện tử đang giúp người tiêu dùng Việt Nam tiếp cận với các sản phẩm đa dạng và phong phú cả trong nước và quốc tế. Đồng thời, các doanh nghiệp nhỏ và vừa đã tận dụng được các nền tảng hiện đại để phát triển kênh phân phối hàng hóa, tối ưu hóa chi phí và nguồn lực, mở rộng kinh doanh trên thị trường nội địa và bắt đầu tiếp cận thị trường toàn cầu.

Theo bà Lại Việt Anh, những thành tựu trên có được là nhờ các chính sách lâu dài và nhất quán của Chính phủ Việt Nam trong phát triển thương mại điện tử, tiêu biểu như các kế hoạch tổng thể cho từng giai đoạn 5 năm, bắt đầu từ năm 2006, trong đó gần đây nhất là “Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2026 – 2030”; Chỉ thị 29 ngày 23/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy xuất khẩu, phát triển thị trường ngoài nước…

Bên cạnh đó, hiện nay, Bộ Công Thương đang chủ trì xây dựng Luật Thương mại điện tử, dự kiến sẽ trình Quốc hội ban hành trong tháng 12/2025.

“Các văn bản này đã xác định thương mại điện tử xuyên biên giới là một trong những trụ cột chiến lược, với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái xuất khẩu số bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế cho doanh nghiệp Việt Nam và đưa hàng hóa Việt vươn xa trên bản đồ thương mại toàn cầu, đồng thời, giúp Việt Nam tiếp tục giữ vững vị thế trong nhóm các quốc gia có tốc độ phát triển thương mại điện tử hàng đầu khu vực và thế giới”, bà Lại Việt Anh cho hay.

Để hiện thực hóa các chủ trương đó, theo bà Lại Việt Anh, Bộ Công Thương đã và đang triển khai nhiều chương trình hành động cụ thể nhằm nâng cao năng lực cho doanh nghiệp MSMEs thông qua các khóa đào tạo về kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử, kỹ năng marketing, logistics và quản lý chuỗi cung ứng trên các nền tảng; hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tham gia các nền tảng thương mại điện tử quốc tế lớn để tiếp cận thị trường toàn cầu...

Đại diện Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cũng bày tỏ sự tin tưởng bản ghi nhớ hợp tác với Shopee sẽ được 2 đơn vị triển khai trên tinh thần minh bạch, hợp tác cùng có lợi, đồng thời đảm bảo phù hợp với các định hướng, chiến lược, kế hoạch quốc gia về chuyển đổi số, thương mại điện tử và xuất khẩu bền vững.