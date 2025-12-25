Chia sẻ về những cơ hội hợp tác từ việc Học viện Kỹ thuật mật mã tham gia Liên minh nhân lực chiến lược thực thi Nghị quyết 57, tại tọa đàm “Phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin chất lượng cao: Xung lực thực thi Nghị quyết số 57” do tạp chí An toàn thông tin tổ chức ngày 24/12, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Thế Dũng, Phó Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã khẳng định: Liên minh mở ra cơ hội rất lớn để các trường liên thông chương trình đào tạo, chia sẻ học liệu, phòng thí nghiệm, dữ liệu mô phỏng tấn công – phòng thủ mạng; phối hợp nghiên cứu công nghệ lõi; và hình thành mạng lưới chuyên gia liên trường. Điều này tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần phát triển nguồn nhân lực chiến lược phục vụ chuyển đổi số và bảo vệ không gian mạng quốc gia.

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và yêu cầu chất lượng nguồn nhân lực ngày càng cao, Học viện Kỹ thuật mật mã đã xác định hợp tác quốc tế là trụ cột quan trọng.

Với riêng Học viện Kỹ thuật mật mã, sau khi ký kết hợp tác với các cơ sở giáo dục đại học khác trong Liên minh nhân lực chiến lược thực thi Nghị quyết 57, Học viện đã chủ động triển khai nhiều nội dung trọng tâm như thiết lập đầu mối phối hợp; xây dựng kế hoạch hành động chung; cập nhật, chuẩn hóa chương trình đào tạo.

“Chúng tôi cũng đang hướng đến việc chia sẻ học liệu và hạ tầng thực hành; đồng thời thành lập nhóm nghiên cứu chung và tổ chức các diễn đàn, hoạt động học thuật dành cho sinh viên, giảng viên các trường trong Liên minh. Những hoạt động này nhằm bảo đảm sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu của Nghị quyết 57”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Thế Dũng cho hay.

Đại diện lãnh đạo Học viện Kỹ thuật mật mã cũng cho biết thêm, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và yêu cầu chất lượng nguồn nhân lực ngày càng cao, Học viện xác định hợp tác quốc tế là trụ cột quan trọng. Nhà trường sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với các trường đại học hàng đầu, các tổ chức quốc tế uy tín nhằm phát triển chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế, xây dựng môi trường nghiên cứu hiện đại và bồi dưỡng đội ngũ chuyên gia. Việc đẩy mạnh trao đổi sinh viên, chuyên gia, cùng triển khai phòng thí nghiệm và các dự án nghiên cứu chung sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế của Học viện trên trường quốc tế.