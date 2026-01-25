Chuyên trang quân sự Defence Blog dẫn bài đăng trên mạng xã hội X của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi cho biết một máy bay thu thập tin tức tình báo IL-20 của Nga hôm 23/1 đã “tiếp cận từ hướng lục địa và bay về phía tây nam biển Nhật Bản, sau đó đổi tuyến và tiếp tục bay lên hướng tây bắc để trở lại lục địa”.

Máy bay IL-20 của Nga. Ảnh: Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi

“Để phản ứng, các chiến đấu cơ của Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản nhanh chóng có mặt và thực hiện những hành động thích hợp”, thông cáo của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản viết, kèm theo bức ảnh chụp máy bay trinh sát IL-20 của Nga đang bay trên không.

Trang Army Recognition cho hay, IL-20 là máy bay trinh sát quân sự được Cục Thiết kế Ilyushin của Liên Xô (nay là Nga) phát triển dựa trên phi cơ dân sự IL-18 nhằm đáp ứng nhu cầu về mảng giám sát điện tử trên diện rộng của quân đội Liên Xô khi đó. Mẫu thử nghiệm có chuyến bay đầu tiên vào tháng 3/1968, và chính thức đi vào hoạt động từ năm 1969. Cho đến năm 2026, có tổng cộng 19 chiếc IL-20 được chế tạo.

IL-20 có trọng lượng cất cánh tối đa là 64 tấn, dài 36m, chiều dài sải cánh là 37,5m và cao khoảng 10,1m. Nhóm tác chiến của IL-20 có 13 người, trong đó 5 người phụ trách lái máy bay và 8 người còn lại là chuyên viên sẽ đảm nhận nhiệm vụ điều khiển các hệ thống thu thập thông tin tình báo.

Máy bay IL-20. Ảnh: TASS

Do được thiết kế với nhiệm vụ chính là thu thập dữ liệu tình báo, nên IL-20 được trang bị nhiều hệ thống điện tử tiên tiến. Trước tiên, radar chính của máy bay là Igla-1 SLAR cho phép các chuyên viên “quét những vùng địa hình lớn từ trên không, cung cấp hình ảnh chi tiết và phát hiện chuyển động”. Ngoài ra, IL-20 còn được trang bị hệ thống camera toàn cảnh A-87P dùng để cung cấp hình ảnh tình báo có độ phân giải cao.

Để thực hiện thu thập tình báo điện tử, IL-20 sử dụng một số hệ thống như Vischnya, SRS-4 Romb và Kvadrat-2 có nhiệm vụ “chặn và phân tích thông tin liên lạc qua vô tuyến của đối phương, tín hiệu radar và các tín hiệu điện tử khác”.

IL-20 sử dụng 4 động cơ cánh quạt Ivchenko AI-20 với công suất đạt 3.169 kilowatt/chiếc (4.250 mã lực). Nhờ các động cơ trên, máy bay có thể đạt vận tốc tối đa khi bay lên tới 685 km/h. Trong trường hợp mang đầy đủ nhiên liệu, tầm tác chiến của IL-20 có thể đạt 4.300km.