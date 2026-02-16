Hãng thông tấn RBC dẫn lời Tổng thống Zelensky phát biểu trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Politico rằng bước đầu tiên trong kế hoạch có thể giúp ông Trump chấm dứt cuộc xung đột là nhà lãnh đạo Mỹ “nên hành động độc lập với Nga”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc phỏng vấn. Ảnh: Politico

“Ưu tiên hàng đầu của ông Trump là cung cấp cho Ukraine những đảm bảo an ninh mạnh mẽ. Tôi nghĩ vậy… Ông ấy cần trao cho chúng tôi những đảm bảo an ninh mạnh mẽ mà không cần phải đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Bởi đó là những đảm bảo an ninh của Tổng thống Mỹ… Hãy trao cho chúng tôi một gói tái thiết Ukraine. Đó sẽ là bước thứ 2 trong kế hoạch, khi chúng tôi thực hiện sự đổi mới và điều đó có nghĩa hòa bình sẽ đến”, ông Zelensky nói.

Theo người đứng đầu Kiev, bước cuối cùng trong kế hoạch trên là ông Trump trực tiếp yêu cầu phía Nga ngừng các cuộc tấn công. “Ông ấy (Trump) nên gọi cho ông Putin và nói Moscow dừng lại. Chúng ta phải đóng băng xung đột ngay bây giờ, sau đó chúng ta sẽ có cuộc gặp 3 bên ở cấp lãnh đạo và tìm cách kết thúc cuộc xung đột này”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Ông Zelensky nói thêm trong tình huống phía Nga từ chối các điều kiện do ông Trump đưa ra, Mỹ nên tăng cường hỗ trợ cho Ukraine và áp những đòn trừng phạt chưa từng với Nga, bao gồm phong tỏa toàn diện ngành năng lượng của xứ sở bạch dương.

“Nếu ông Putin nói không, thì Tổng thống Mỹ Trump nên trao cho chúng tôi mọi thứ cần thiết để chúng tôi có thể tự vệ. Ông ấy cũng có thể áp đặt đòn trừng phạt lên toàn bộ lĩnh vực năng lượng của Nga, kể cả năng lượng hạt nhân”, Tổng thống Ukraine nhấn mạnh.