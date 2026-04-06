Đây là lần đầu tiên một mẫu iPhone thương mại được sử dụng để ghi hình trong một nhiệm vụ bay quanh Mặt Trăng, mở ra một chương mới cho nhiếp ảnh không gian bằng thiết bị tiêu dùng.

Hình ảnh Trái Đất nhìn qua cửa sổ do một thành viên phi hành đoàn Artemis II chụp. Ảnh: NASA

Những bức ảnh đầu tiên từ “Journey to the Moon”

Nhiều tháng trước khi Artemis II cất cánh, NASA đã xác nhận rằng phi hành đoàn sẽ được phép mang theo iPhone để ghi lại hành trình. Giờ đây, những hình ảnh đầu tiên đã được đưa trở lại Trái Đất và xuất hiện trong thư viện trực tuyến mang tên “Journey to the Moon”.

Bộ sưu tập này bao gồm các bức ảnh được chụp bằng nhiều thiết bị khác nhau mà phi hành đoàn mang theo. Trong khi máy ảnh độc lập mới nhất trên chuyến bay là một chiếc DSLR của Nikon từ năm 2016 cùng một số camera của GoPro đã hơn một thập kỷ tuổi, các phi hành gia vẫn được trang bị nhiều chiếc iPhone 17 Pro Max để thực hiện nhiệm vụ ghi hình tương tự.

Hình ảnh mặt tối của Trái Đất Ảnh: NASA

Thư viện ảnh bao gồm cả hình ảnh chụp bên trong khoang tàu lẫn những bức ảnh từ các thiết bị gắn trực tiếp trên tàu.

Tuy nhiên, NASA đã loại bỏ phần lớn metadata (thông tin về máy ảnh, độ phân giải, ngày chụp, vị trí GPS) liên quan đến thiết bị chụp ảnh, khiến việc xác định chính xác máy nào được sử dụng trở nên khó khăn. Điều này đồng nghĩa với việc nhiều bức ảnh có thể được chụp bằng iPhone, nhưng không có thông tin xác nhận rõ ràng.

Một vài ngoại lệ vẫn giữ metadata đầy đủ của máy Nikon, nhưng phần lớn các ảnh còn lại có độ phân giải và dữ liệu tương tự nhau. Với số lượng iPhone được mang lên tàu, nhiều khả năng phần lớn các bức ảnh trong khoang đã được ghi lại bằng thiết bị di động này.

Khoang tàu, Trái Đất và những góc nhìn lịch sử

Các hình ảnh được công bố bao gồm cảnh phi hành đoàn làm việc trong khoang tàu trong suốt hành trình. Một số bức khác ghi lại Trái Đất ở phía xa, được chụp qua cửa sổ quan sát của tàu vũ trụ.

Những khung hình này mang lại góc nhìn vừa gần gũi vừa mang tính lịch sử, sự kết hợp giữa công nghệ tiêu dùng và môi trường không gian khắc nghiệt.

Phi hành gia CSA Jeremy Hansen nhìn ra ngoài từ tàu vũ trụ Orion. Ảnh: NASA

Với việc Artemis II bay xa hơn quỹ đạo Trái Đất, phi hành đoàn đã có được loạt ảnh chụp bằng iPhone ở độ cao lớn nhất từng có. Điều này không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng về khả năng của smartphone hiện đại mà còn thể hiện cách NASA tận dụng thiết bị thương mại để tăng cường khả năng truyền thông và ghi chép nhiệm vụ.

Để iPhone có thể lên tàu, NASA phải tiến hành một loạt thử nghiệm nghiêm ngặt nhằm đảm bảo thiết bị an toàn khi sử dụng trong môi trường không gian. Các thử nghiệm này bao gồm kiểm tra nguy cơ như vỡ kính màn hình hoặc các thành phần có thể gây nguy hiểm, đồng thời thiết lập biện pháp giảm thiểu rủi ro.

Tuy nhiên, dù đã được đưa lên không gian, iPhone vẫn bị giới hạn chức năng. Các thiết bị chỉ được phép dùng để chụp ảnh và quay video, không được kết nối Wi-Fi hoặc Bluetooth và cũng không có quyền truy cập Internet. Điều này giúp giảm nguy cơ nhiễu tín hiệu hoặc gây ảnh hưởng tới hệ thống điều khiển của tàu.

Christina Koch bên trong tàu vũ trụ Orion. Ảnh: NASA

Việc NASA sử dụng iPhone trong Artemis II cho thấy xu hướng mới: tận dụng công nghệ tiêu dùng để phục vụ các nhiệm vụ không gian. Smartphone hiện đại không chỉ có camera mạnh mà còn nhỏ gọn, linh hoạt và dễ sử dụng, giúp phi hành gia ghi lại những khoảnh khắc tự nhiên hơn so với thiết bị chuyên dụng cồng kềnh.

Chỉ huy Artemis II Reid Wiseman. Ảnh: NASA

Những bức ảnh từ iPhone 17 Pro Max trên Artemis II không chỉ là minh chứng cho sự tiến bộ của công nghệ di động, mà còn là dấu hiệu cho thấy ranh giới giữa thiết bị tiêu dùng và công nghệ vũ trụ đang dần bị xóa nhòa. Trong tương lai, các nhiệm vụ không gian có thể sẽ ngày càng dựa nhiều hơn vào những công cụ quen thuộc trong đời sống hàng ngày, từ smartphone đến các thiết bị đeo thông minh.

(Theo AppleInsider)