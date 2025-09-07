Xây sân bay quốc tế, Ninh Bình kiến nghị gì với Bộ Xây dựng, Cục Hàng không?

UBND tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng, Cục Hàng không Việt Nam và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đề nghị hỗ trợ trong việc đánh giá vùng trời, phương thức bay phục vụ lập Đề án nghiên cứu khả năng hình thành sân bay quốc tế Ninh Bình.

Theo kế hoạch, sân bay được đề xuất xây dựng tại khu vực phường Liêm Tuyền, tổng diện tích quy hoạch khoảng 720ha. Vị trí này cách sân bay Nội Bài khoảng 80km.

Trước đó, Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường đã có văn bản đề xuất xây dựng sân bay quốc tế tại tỉnh Ninh Bình, nguồn vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh và vốn xã hội hóa, không sử dụng ngân sách trung ương.

Bên trong dự án nghìn tỷ trên cù lao ven sông Đồng Nai bị Thanh tra Chính phủ điểm tên

Trong kế hoạch thanh tra trực tiếp 145 dự án trên toàn quốc của Thanh tra Chính phủ, tại Đồng Nai có 8 công trình, dự án với mức đầu tư trên 1.500 tỷ đồng nằm trong danh sách này.

Một trong số đó là Khu dân cư, dịch vụ và du lịch Cù lao Tân Vạn, dự án có quy mô hơn 48ha, tổng vốn đầu tư khoảng 3.082 tỷ đồng, do CTCP Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu làm chủ đầu tư.

Dự án nằm trọn trên Cù lao Tân Vạn, được bao bọc bởi hệ thống sông, rạch. Ảnh: Hoàng Anh

Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land) - thành viên Tập đoàn TTC do ông Đặng Văn Thành làm Chủ tịch - đã nắm quyền sở hữu toàn bộ dự án sau khi mua lại 51% cổ phần còn lại thông qua đấu giá hồi đầu năm 2025. Dự án được đổi tên thành “Đảo Kim Quy”, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 7.200 tỷ đồng.

Bộ Tài chính bỏ đề xuất áp thuế 20% với lãi bán bất động sản

Bộ Tài chính vừa gửi Bộ Tư pháp hồ sơ thẩm định dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi). Tại dự thảo mới nhất, Bộ Tài chính chốt phương án đề xuất đánh thuế với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản.

Theo đó, thuế thu nhập cá nhân với người cư trú khi có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản được xác định bằng giá chuyển nhượng nhân thuế suất 2%. Thời điểm xác định thu nhập là khi hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực hoặc đăng ký quyền sử dụng, sở hữu bất động sản. Đây cũng là cách tính thuế được áp dụng hiện hành.

Như vậy, Bộ Tài chính đã bỏ phương án đề xuất thu thuế theo mức 20% trên thu nhập (chênh lệch giá mua - bán) như bản thảo đưa ra hồi tháng 7. Bộ này cũng rút đề xuất tính thuế thu nhập cá nhân theo thời gian nắm giữ.

Đề xuất giao công an xã xác nhận thu nhập để mua căn hộ 18 triệu/m2 ở Hà Nội

Tại dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 100/2024 quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng đề xuất sửa đổi khoản 1 và khoản 2 Điều 30 về điều kiện thu nhập.

Một dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội. Ảnh: Hồng Khanh

Cụ thể, dự thảo đề xuất: Trường hợp đối tượng theo khoản 5 Điều 76 của Luật Nhà ở (người thu nhập thấp tại khu vực đô thị) không có hợp đồng lao động thì phải đáp ứng điều kiện về thu nhập theo quy định tại khoản 1 Điều này và được cơ quan công an cấp xã nơi thường trú, tạm trú hoặc nơi ở hiện tại xác nhận. Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, cơ quan công an cấp xã căn cứ thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác nhận điều kiện về thu nhập cho người dân.

Như vậy, Bộ Xây dựng đề xuất, người lao động không có hợp đồng lao động sẽ xin xác nhận thu nhập từ công an xã thay vì UBND xã như hiện nay.

Bỏ 50 tỷ mua shophouse nhà phố để cho thuê, chủ nhà rao cả năm trời không ai hỏi

Giá bán shophouse nhà phố liên tục lập đỉnh, nhưng lợi nhuận cho thuê lại ở mức rất thấp. Có chủ nhà bỏ ra 50 tỷ đồng mua để cho thuê nhưng rao cả năm trời vẫn không có khách.

Tại Khu đô thị Vạn Phúc City, phường Hiệp Bình, TPHCM, giá bán shophouse nhà phố phổ biến từ 30-60 tỷ đồng/căn, tương ứng đơn giá khoảng 230 triệu đồng/m2. Giá cho thuê shophouse diện tích 150m2 dao động từ 30-60 triệu đồng/tháng. Các căn hai mặt tiền có thể cho thuê với giá lên tới 80 triệu đồng/tháng.

Giá bán shophouse nhà phố tại đây tăng theo năm, nhưng giao dịch thứ cấp không sôi động. Không ít chủ nhà sau khi mua xong đã nhờ môi giới tìm khách thuê.