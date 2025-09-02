Tại dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 100/2024 quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng đề xuất sửa đổi khoản 1 và khoản 2 Điều 30 về điều kiện thu nhập.

Cụ thể, dự thảo đề xuất: Trường hợp đối tượng theo khoản 5 Điều 76 của Luật Nhà ở (người thu nhập thấp tại khu vực đô thị) không có hợp đồng lao động thì phải đáp ứng điều kiện về thu nhập theo quy định tại khoản 1 Điều này và được cơ quan công an cấp xã nơi thường trú, tạm trú hoặc nơi ở hiện tại xác nhận.

Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, cơ quan công an cấp xã căn cứ thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác nhận điều kiện về thu nhập cho người dân.

Lý giải việc thay đổi cơ quan xác nhận thu nhập đối với nhóm đối tượng này để mua, thuê mua nhà ở xã hội (theo khoản 2 Điều 30 Nghị định 100/2024), Bộ Xây dựng cho biết đã tiếp nhận nhiều kiến nghị, phản ánh của địa phương như Thanh Hóa, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Sở Xây dựng Hà Nội... cũng như các tổ chức, cá nhân. Nguyên nhân là UBND cấp xã hiện không có thông tin, dữ liệu dân cư để làm căn cứ xác nhận thu nhập, gây khó khăn trong thực hiện.

Một dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội. Ảnh: Hồng Khanh

Trước đó, tại văn bản số 120 (tháng 3/2025), Văn phòng Chính phủ đã thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tháo gỡ khó khăn, phát triển nhà ở xã hội, trong đó giao Bộ Công an đổi mới cơ sở dữ liệu dân cư, bổ sung thông tin đánh giá người đủ điều kiện mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhằm giảm bớt thủ tục hành chính.

Do vậy, Bộ Xây dựng đề xuất trường hợp đối tượng người thu nhập thấp khu vực đô thị không có hợp đồng lao động thì phải đảm bảo điều kiện về thu nhập theo quy định và được cơ quan công an cấp xã nơi thường trú/tạm trú hoặc nơi ở hiện tại để xác nhận.

Đồng thời, Bộ Xây dựng sẽ sửa đổi, bổ sung các mẫu giấy tờ chứng minh, xác nhận điều kiện để đảm bảo đồng bộ với quy định trên.

Đề xuất nâng mức thu nhập mua nhà xã hội lên 20 triệu/tháng

Từ 1/8/2024, điều kiện về mức thu nhập bình quân mỗi tháng để mua nhà ở xã hội với cá nhân tối đa 15 triệu đồng. Mức này đã được điều chỉnh tăng thêm 3 triệu đồng so với trước đó.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng cho biết, thời gian qua vẫn nhận được kiến nghị của các địa phương, tổ chức, cá nhân về việc nâng mức thu nhập để gỡ rào cản mua nhà ở xã hội.

Bởi vậy, cơ quan này đề xuất nâng mức thu nhập bình quân hàng tháng được mua nhà ở xã hội với người độc thân lên tối đa 20 triệu đồng. Tương ứng, mức tối đa với hai vợ chồng là 40 triệu.

Riêng trường hợp chưa kết hôn, đã ly hôn (nhưng chưa tái hôn) hoặc được xác nhận là độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên thì mức thu nhập tối đa được mua nhà ở xã hội không quá 30 triệu đồng một tháng. Mức thu nhập được tính theo bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị đối tượng làm việc xác nhận.