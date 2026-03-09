Ngày 9/3, tại phường Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh), Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 tại đơn vị bầu cử số 3.

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ phường Bắc Giang đã giới thiệu tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội tham gia ứng cử.

Theo đó, có 5 ứng cử viên gồm: Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội; ông Phạm Văn Thịnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh; ông Vũ Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Tài chính; bà Nguyễn Thị Hồng Vân, công chức phường Bắc Giang; bà Lương Thị Yên, giáo viên Trường Mầm non Tam Hiệp, xã Yên Thế.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến

Tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Trình bày chương trình hành động trước cử tri, các ứng cử viên đều khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 16 sẽ nỗ lực thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu dân cử; đại diện trung thực ý chí, nguyện vọng của nhân dân; tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, với kinh nghiệm nhiều năm công tác trong hệ thống chính trị và đã tham gia Quốc hội 3 khóa, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 16, ông sẽ tập trung tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, đặc biệt là các luật liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp, bảo đảm tính minh bạch, khả thi và ổn định của chính sách, pháp luật.

Bên cạnh đó, ông sẽ thực hiện tốt chức năng giám sát tối cao của Quốc hội, theo dõi việc thực thi pháp luật, kịp thời kiến nghị sửa đổi những quy định còn bất cập nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực cho phát triển. Ông cũng cam kết giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Theo ông Đỗ Văn Chiến, Quốc hội khóa 16 có trách nhiệm rất lớn trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển quan trọng của đất nước, hướng tới các dấu mốc lịch sử như kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng vào năm 2030 và 100 năm thành lập nước vào năm 2045.

Các ứng cử viên tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 3

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động của Quốc hội theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Tổng Bí thư Tô Lâm, trong đó trọng tâm là bảo đảm các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước thực sự đi vào cuộc sống; khắc phục tình trạng chủ trương đúng nhưng tổ chức thực hiện còn hạn chế.

Quốc hội sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, khả thi; phát huy vai trò kiến tạo phát triển, tháo gỡ những điểm nghẽn, rào cản trong phát triển kinh tế – xã hội.