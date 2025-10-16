Trong cuộc họp báo được tổ chức tại Moscow hôm 15/10, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh việc chính quyền Ukraine không hề che dấu ý định chuẩn bị cho các cuộc tấn công khủng bố mới nhằm vào Nga, và một điều dĩ nhiên là việc “lên kế hoạch cho các vụ tấn công đó dựa trên tiền đề những tên lửa tầm xa Tomahawk của Mỹ có khả năng sẽ xuất hiện trong biên chế quân đội Ukraine”.

Bà Maria Zakharova. Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga/TASS

Hãng tin TASS dẫn lời bà Zakharova nói rằng: “Bất kỳ nỗ lực trong việc sử dụng mối đe dọa về khủng bố, hay đối thoại với Nga một cách ngạo mạn là điều không thể chấp nhận đối với chúng tôi”.

Cuối tháng trước, truyền thông phương Tây đưa tin, trong một cuộc hội đàm kín với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề nghị Washington gửi tên lửa hành trình cho Kiev. Đến ngày 28/9, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã xác nhận thông tin trên.

Theo dữ liệu do Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW) công bố, phiên bản Tomahawk tầm bắn 2.500km có thể tấn công ít nhất 1.945 mục tiêu quân sự nằm bên trong lãnh thổ Nga. Ngay cả khi Ukraine chỉ nhận được phiên bản có tầm bắn 1.600km, vẫn có đến 1.655 mục tiêu quân sự nằm trong tầm ngắm của Tomahawk.

Ukraine nhận thêm vũ khí từ Đức

Khi dự cuộc họp trong khuôn khổ Định dạng Ramstein được tổ chức ở Brussels, Bỉ hôm 15/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius tuyên bố Berlin sẽ gửi một gói viện trợ vũ khí mới cho Ukraine.

“Gói viện trợ trên sẽ bao gồm tên lửa của các hệ thống phòng không Patriot, các hệ thống radar và đạn pháo dẫn đường chính xác cao. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho Ukraine 2 hệ thống phòng không IRIS-T cùng một lượng lớn tên lửa, vũ khí chống tăng, thiết bị liên lạc và vũ khí cầm tay hiện đại”, trang RBC Ukraine dẫn lời ông Pistorius nói.

Theo ước tính từ giới chuyên gia quân sự làm việc cho RBC Ukraine, gói viện trợ vũ khí lần này mà Đức tuyên bố muốn gửi cho Ukraine sẽ có tổng giá trị lên tới 2 tỷ Euro, tương đương 2,3 tỷ USD.