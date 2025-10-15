Trong thông cáo được SOF đưa ra gần đây, các đơn vị tinh nhuệ của lực lượng này đã được triển khai ở khu vực Slobozhanshchyna thuộc đông bắc Ukraine “khi vượt qua các vị trí tiền tuyến do quân đội Kiev nắm giữ, và bí mật xâm nhập những khu vực do Nga kiểm soát”.

Binh sĩ Ukraine. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine

“Sau khi sử dụng máy bay không người lái (UAV) trinh sát, các đặc nhiệm đã thực hiện hoạt động tác chiến theo những gì được huấn luyện trước đó. Hỏa lực chính của nhóm đặc nhiệm là xạ thủ súng máy đã tiến hành áp chế đối phương, trong khi lính bắn tỉa vô hiệu hóa lính đối phương bằng những phát đạn chính xác. Một nhóm khác tiếp cận vị trí lính Nga và tiến hành cận chiến”, trang Ukrinform trích đoạn trong thông cáo viết.

Theo SOF, các lính đặc nhiệm của họ sau đó đã thu giữ được nhiều tài liệu và thiết bị liên lạc của đối phương, trước khi rút lui thành công.

Phái đoàn viện trợ của Liên Hợp Quốc bị tấn công ở Kherson

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha gần đây đã cáo buộc quân đội Nga thực hiện một cuộc tấn công nhằm vào đoàn xe cứu trợ của Liên Hợp Quốc (LHQ) tại tỉnh Kherson thuộc miền nam nước này.

Tờ Kyiv Independent dẫn thông cáo của ông Sybiha trên mạng xã hội X viết: “Nga đã tấn công vào đoàn xe của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc (OCHA) ở tỉnh Kherson. Hai chiếc trong đoàn xe chở thực phẩm và nhu yếu phẩm thiết yếu đã bị hư hại do cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Rất may, tất cả các nhân viên trong đoàn đều sống sót”.

Hiện phía Nga chưa bình luận về cáo buộc mà Ngoại trưởng Ukraine đưa ra.