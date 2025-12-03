Trong buổi họp báo trước cuộc gặp cấp bộ trưởng của các quốc gia thành viên trong khối quân sự NATO, một quan chức cấp cao giấu tên nói rằng quân Nga đang kiểm soát phần lớn thành phố Pokrovsk và bao vây các lực lượng Ukraine tại thành phố Myrnohrad.

Một binh sĩ Nga. Ảnh: TASS

Tờ Pravda của Ukraine dẫn lời quan chức này nói: “Cần nhấn mạnh rằng các lực lượng phòng thủ Ukraine bên trong Myrnohrad không hạ vũ khí và vẫn tiếp tục đẩy lui các cuộc tấn công của Nga, bất chấp họ đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung. Lực lượng Ukraine có vẻ đang tiến hành nhiều hoạt động phòng thủ bên trong thành phố. Hành lang tiếp tế duy nhất cho cả Myrnohrad và Pokrovsk đã bị phá hủy nặng nề và các lực lượng Kiev phải dựa vào máy bay không người lái (UAV) để thả hàng”.

Theo người này, quân Nga hiện tại đã kiểm soát hơn 95% thành phố Pokrovsk “nhưng các lực lượng Ukraine có vẻ vẫn duy trì tác chiến hạn chế với việc phát động những cuộc tấn công từ phía bắc thành phố”.

Bản đồ cập nhật chiến sự ở mặt trận Pokrovsk, Ukraine. Ảnh: Deep State

Tư lệnh Ukraine đi thị sát tiền tuyến Kupiansk

Tờ Ukrinform đưa tin, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi hôm 2/12 đã đến thị sát khu vực tiền tuyến Kupiansk ở tỉnh Kharkiv, và gặp gỡ các quân nhân ở đó.

Thông cáo của ông Syrskyi viết: “Chúng tôi đã thảo luận nhiều biện pháp nhằm ổn định tình hình ở khu vực Kupiansk. Tôi cũng nghe các báo cáo về hoạt động tác chiến, và chúng có nội dung mang tính khích lệ… Việc giải phóng khu vực Kupiansk khỏi quân đối phương vẫn tiếp tục. Chúng tôi nỗ lực đẩy lui quân Nga khỏi một số khu vực mà họ hiện diện”.

Theo dữ liệu từ trang Deep State của Ukraine, quân đội Nga hiện kiểm soát một phần khu vực trung tâm Kupiansk và mở rộng hoạt động tác chiến ra vùng phía tây thị trấn này.