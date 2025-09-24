Ukraine tấn công thành phố Novorossiysk của Nga. Ảnh: Telegram

Đài RT dẫn lời Veniamin Kondratyev, Thống đốc vùng Krasnodar của Nga mô tả vụ tấn công bằng các phương tiện không người lái của Ukraine vào giữa trưa 24/9 là "kinh hoàng". Ông Kondratyev cho biết, vụ tập kích đã gây hư hại khách sạn Novorossiysk nằm cách cảng Novorossiysk khoảng 2km và 5 tòa nhà gần đó. "Thật không may vì không có người nào tử vong", Thống đốc vùng Krasnodar viết trên kênh Telegram.

Thành phố Novorossiysk trên bờ biển Biển Đen đã trở thành căn cứ quan trọng của Hạm đội Biển Đen Nga. Tầm quan trọng của cơ sở này tăng lên sau khi các máy bay không người lái (UAV) của Ukraine liên tiếp nhắm tấn công Nga.

Các video do truyền thông Nga công bố cho thấy, các học sinh trú ẩn ở hành lang trường học, trong khi cảnh quay của các nhân chứng dường như ghi lại cảnh xuồng không người lái (USV) tiếp cận thành phố. Một đoạn video khác cho thấy ít nhất 4 ô tô bốc cháy.

Theo kênh SHOT, lực lượng phòng thủ Nga đã phá hủy ít nhất 5 USV của Ukraine gần bờ biển. Vụ tấn công của các lực lượng Kiev cũng gây hư hại cho văn phòng của Liên đoàn Đường ống Caspian, thuộc sở hữu chung của Nga, Kazakhstan và một số công ty năng lượng nước ngoài như tập đoàn dầu mỏ khổng lồ Chevron và ExxonMobil.

Truyền thông địa phương đưa tin, ít nhất 3 người bị mắc kẹt trong tầng hầm của một tòa nhà và các lực lượng khẩn cấp đang trên đường đến giải cứu họ.

Ukraine hiện chưa lên tiếng bình luận về vụ tấn công trên. Tuy nhiên, theo một nguồn tin của tờ Kyiv Independent, các UAV của Cơ quan An ninh Ukraine (SSU) ngày 24/9 một lần nữa tấn công nhà máy hóa dầu Gazprom Neftekhim Salavat tại Cộng hòa Bashkortostan thuộc Nga.

Nhà máy Gazprom Neftekhim Salavat là một trong những cơ sở hóa lọc dầu lớn nhất của Nga, cho ra đời 150 loại sản phẩm khác nhau, bao gồm xăng và dầu diesel. Nhà máy này nằm cách tiền tuyến Ukraine khoảng 1.300km.