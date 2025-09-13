Trả lời phỏng vấn giới truyền thông hôm nay (13/9), quan chức Vitaly Ganchev nói rằng các nhóm tấn công của Nga đã tiến sâu vào bên trong địa phận thành phố Kupiansk và gặp sự kháng cự từ các lực lượng phòng thủ Ukraine tại đó. “Các nhóm lính tấn công của Nga đã xuất hiện bên trong thành phố. Nhiều nhóm binh sĩ của chúng tôi đủ tự tin đẩy lui quân đối phương khỏi Kupiansk”.

Binh sĩ Nga. Ảnh: TASS

Dù quân đội Ukraine tới nay chưa bình luận về nội dung tuyên bố trên, nhưng trang Deep State trong một thông cáo cùng ngày đã xác nhận việc các nhóm tấn công của Nga xâm nhập vào thành phố Kupiansk.

“Phía Nga đã sử dụng các đường ống làm phương tiện để nhiều nhóm tấn công xâm nhập vào thành phố Kupiansk… Đối phương đã kiểm soát khu định cư Radkivka mà không hứng chịu tổn thất nghiêm trọng nào, và di chuyển về phía nam vào khu rừng mà họ kiểm soát. Sau đó, các binh sĩ Nga đã ‘phân tán’ ở Kupiansk và tiến đến tuyến đường sắt”, thông cáo từ trang Deep State viết.

Bản đồ cập nhật tình hình chiến sự ở Kupiansk, Ukraine trong các ngày 11 và 13/9. Ảnh: Deep State

Nga giành kiểm soát thêm làng ở Dnipropetrovsk

Bộ Quốc phòng Nga hôm nay (13/9) cho hay các đơn vị nước này tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine những ngày gần đây đã giành được quyền kiểm soát làng Novonikolaevka tại tỉnh Dnipropetrovsk.

“Thông qua các hoạt động tấn công tích cực từ nhiều đơn vị thuộc Cụm quân Vostok, làng Novonikolaevka đã được giải phóng”, trang RIA Novosti dẫn một đoạn trong thông cáo từ Bộ Quốc phòng Nga viết, kèm theo bản đồ cập nhật tiền tuyến.

Hiện quân đội Ukraine chưa bình luận về nội dung tuyên bố của phía Nga.