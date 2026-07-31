Lấy người dân làm trung tâm trong truyền thông chính sách

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền bảo hiểm xã hội (BHXH) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030 với nhiều định hướng đổi mới về nội dung, hình thức và phương pháp truyền thông.

Điểm nhấn đáng chú ý là “đổi mới tư duy tuyên truyền BHXH theo hướng coi tuyên truyền là một loại hình dịch vụ công phục vụ người dân, từng bước chuyển từ phương thức tuyên truyền mang tính hành chính sang phương thức cung cấp thông tin, tư vấn, hỗ trợ, đồng hành với người dân, lấy người dân làm trung tâm”.

Theo kế hoạch, công tác tuyên truyền sẽ được triển khai theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn, kết hợp hài hòa giữa tuyên truyền trực tiếp với truyền thông trên môi trường số, bảo đảm thông tin chính thống, kịp thời, dễ tiếp cận và phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Thay vì chỉ phổ biến quy định pháp luật, Quảng Trị hướng tới việc cung cấp đầy đủ thông tin, tư vấn, giải đáp chính sách, hỗ trợ người dân tiếp cận và tham gia BHXH. Đây được xem là bước chuyển quan trọng trong phương thức truyền thông chính sách, góp phần tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động, khuyến khích người dân chủ động tham gia và duy trì tham gia BHXH.

Kế hoạch cũng xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, sự chỉ đạo của chính quyền các cấp cùng sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp.

Tỉnh Quảng Trị đặt mục tiêu trong giai đoạn 2026-2030, phấn đấu 100% cán bộ, viên chức, người lao động làm công tác tuyên truyền, tư vấn, giải đáp chính sách BHXH được đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu; 100% cộng tác viên tuyên truyền, thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế cấp xã cũng được tập huấn kiến thức và kỹ năng truyền thông; Đến năm 2030 xây dựng đội ngũ giảng viên nguồn về tuyên truyền BHXH có năng lực chuyên môn, kỹ năng truyền thông số và thường xuyên cập nhật các quy định mới của pháp luật.

Đối với người dân, kế hoạch hướng tới việc bảo đảm 100% cán bộ, đảng viên, người sử dụng lao động và người lao động được tuyên truyền về các quy định mới của chính sách BHXH. Hàng năm, 100% xã, phường, đặc khu sẽ tổ chức ít nhất một hoạt động tuyên truyền, tư vấn hoặc đối thoại trực tiếp về BHXH tại cơ sở.

Tỉnh Quảng Trị đang hướng tới mục tiêu 100% người lao động được tiếp cận thông tin về các quy định mới của chính sách bảo hiểm xã hội.

Đa dạng hóa truyền thông, ứng dụng mạnh công nghệ số và AI

Không chỉ đổi mới tư duy, Quảng Trị còn đặt mục tiêu hiện đại hóa toàn diện công tác truyền thông BHXH thông qua việc đa dạng hóa phương thức tiếp cận người dân.

Theo đó, nội dung tuyên truyền sẽ tập trung làm rõ giá trị nhân văn, tính ưu việt của chính sách BHXH; tuyên truyền những điểm mới của Luật BHXH năm 2024; mô hình BHXH đa tầng; lợi ích của việc hưởng lương hưu hàng tháng; khuyến khích người dân bảo lưu thời gian tham gia thay vì lựa chọn nhận BHXH một lần.

Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh Quảng Trị sẽ phát huy vai trò của già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong việc truyền tải chính sách; nghiên cứu biên soạn tài liệu bằng tiếng dân tộc, lồng ghép tuyên truyền tại nhà rông và các điểm sinh hoạt cộng đồng để chính sách BHXH đến với người dân gần gũi, dễ hiểu và phù hợp với đặc trưng văn hóa địa phương.

Địa phương cũng chú trọng tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, triển khai Đề án 06 trong lĩnh vực BHXH, mở rộng chi trả lương hưu và trợ cấp qua tài khoản cá nhân; đồng thời tăng cường phản bác thông tin sai lệch, xử lý các hành vi trốn đóng, chậm đóng và gian lận BHXH.

Một trong những điểm mới nổi bật là đẩy mạnh truyền thông đa phương tiện trên các nền tảng số. Cơ quan BHXH sẽ phát triển các sản phẩm như video ngắn, Infographic, Podcast, bài viết "Người thật - Việc thật", hỏi - đáp theo tình huống thực tế; khai thác hiệu quả các nền tảng Zalo OA, Facebook, YouTube và TikTok để lan tỏa chính sách.

Đặc biệt, Quảng Trị sẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), chatbot, mã QR và xây dựng ngân hàng hỏi - đáp chính sách trực tuyến nhằm hỗ trợ người dân tra cứu, tiếp cận thông tin nhanh chóng, thuận tiện hơn. Việc khai thác dữ liệu số của hệ thống BHXH cũng sẽ giúp cá thể hóa nội dung truyền thông, dự báo nhu cầu thông tin và nâng cao hiệu quả tiếp cận từng nhóm đối tượng.

Kế hoạch cũng phân nhóm đối tượng để triển khai các hình thức truyền thông phù hợp, từ người lao động trong doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh, lao động khu vực phi chính thức, người tham gia BHXH tự nguyện đến học sinh, sinh viên, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, Quảng Trị sẽ thường xuyên tổ chức các chiến dịch truyền thông trong "Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân", xây dựng các "điểm truyền thông cộng đồng", tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật về BHXH, đồng thời tăng cường theo dõi dư luận xã hội, kịp thời phát hiện và xử lý thông tin sai lệch về chính sách.

Với định hướng lấy người dân làm trung tâm, đẩy mạnh chuyển đổi số và coi tuyên truyền là một loại hình dịch vụ công, Quảng Trị kỳ vọng sẽ giảm nghèo thông tin, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về chính sách BHXH, sớm hiện thực hóa mục tiêu bảo BHXH toàn dân.