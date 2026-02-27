Hôm 24/2, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành công văn yêu cầu rà soát tư cách công ty đại chúng đối với doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đang thực hiện niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán.

Nếu không đáp ứng điều kiện về vốn và cơ cấu cổ đông theo luật sửa đổi, doanh nghiệp có thể bị hủy tư cách công ty đại chúng. Các cổ phiếu này có nguy cơ bị hủy niêm yết. Nhiều cái tên được giới đầu tư chú ý như: ACV, GAS, BSR, BID,... Nhiều cổ phiếu lớn giảm giá trong phiên giao dịch 27/2.

Theo Luật Chứng khoán năm 2019 được sửa đổi, bổ sung năm 2024, công ty đại chúng phải có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.

Nếu công ty không đáp ứng một trong các điều kiện trên thì thuộc diện bị hủy tư cách công ty đại chúng.

Nếu phát sinh việc không còn đáp ứng điều kiện, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện, công ty phải gửi văn bản báo cáo kèm danh sách cổ đông và báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán để cơ quan quản lý xem xét.

Công văn cũng áp dụng đối với các công ty con của DNNN đang niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Các công ty này phải độc lập đáp ứng đầy đủ điều kiện công ty đại chúng theo quy định của Luật Chứng khoán, không phụ thuộc vào việc công ty mẹ là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ vốn chi phối.

Trường hợp bị hủy tư cách công ty đại chúng, trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, doanh nghiệp phải công bố thông tin và phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán để thực hiện thủ tục hủy niêm yết hoặc hủy đăng ký giao dịch theo quy định.

Nhiều cổ phiếu nguy cơ rời sàn

Hồi tháng 11 và 12/2025, nhiều doanh nghiệp lớn trên sàn chứng khoán đã thông báo không đủ điều kiện là công ty đại chúng theo quy định của Luật Chứng khoán sửa đổi như: Tổng Công ty Khí Việt Nam - PV GAS (GAS), Tổng công ty Khoáng sản - TKV Vimico (KSV), Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), CTCP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PGD),...

Bên cạnh đó, còn nhiều doanh nghiệp có tỷ lệ sở hữu của cổ đông nhỏ lẻ chưa đạt mức tối thiểu 10% như: Ngân hàng BIDV (BID), Becamex IDC (BCM), ACV…

Trong phiên giao dịch 27/2, thị trường chứng khoán biến động khá mạnh, lúc tăng điểm rồi quay sang giảm. Nhóm cổ phiếu lớn giảm điểm. Tới 13h10, cổ phiếu Ngân hàng BIDV giảm 450 đồng xuống 48.000 đồng/cp.

Tuy nhiên, BSR tăng 900 đồng lên 30.900 đồng/cp. GAS tăng 1.200 đồng lên 107.200 đồng/cp. Nhiều cổ phiếu thuộc nhóm dầu khí diễn biến tích cực trong vài phiên gần đây nhờ giá dầu tăng.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng, bán lẻ và vật liệu xây dựng giảm khá mạnh. Nhóm cổ phiếu họ Vin biến động mạnh. Cổ phiếu Vingroup (VIC) tăng mạnh buổi sáng nhưng quay đầu giảm vào đầu giờ chiều. Cổ phiếu Vinhomes (VHM) giảm 2.500 đồng xuống 105.100 đồng/cp.