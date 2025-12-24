Theo Defensa, Siêu cúp Tây Ban Nha vốn không được coi là quan trọng, giờ lại mang tính sống còn với thuyền trưởng Xabi Alonso, buộc phải thắng để giữ ghế ở Bernabeu. Nếu không, nhiều khả năng nhà cầm quân 44 tuổi sẽ bị Real Madrid sa thải.

Nguồn trên cho rằng, chiếc Siêu cúp với Xabi giờ đây còn “quan trọng hơn cả Champions League”, bởi vì tương lai của ông đang bị đe dọa nghiêm trọng khi Real Madrid liên tục gây thất vọng, chơi không đúng với đẳng cấp của mình.

Xabi Alonso cần giành được Siêu cúp Tây Ban Nha tới đây, nếu muốn giữ được công việc ở Real Madrid. Ảnh: Defensa

Real Madrid dù khép lại năm 2025 bằng một chiến thắng (2-0 trước Sevilla), nhưng ngay cả có được 3 điểm thì họ vẫn gây thất vọng, đến nỗi có thông tin các sếp bự CLB đánh giá màn trình diễn ấy là “không thể chấp nhận”, yêu cầu “dứt khoát phải thay đổi”.

Tuy nhiên, ngay cả Siêu cúp Tây Ban Nha giờ đây cũng là thách thức với Xabi Alonso và Real Madrid, khi đối thủ của họ tại bán kết sẽ là kình địch Atletico, đội đã đè bẹp họ đến 5-2 tại lượt đi La Liga mùa này.

Real Madrid cần phải thắng ở trận derby thủ đô, diễn ra tại Saudi Arabia và sau đó gặp đội giành quyền vào chung kết ở cặp đấu còn lại Barca vs Bilbao.

Defensa cung cấp thêm, trước khi dàn sao Real Madrid bước vào kỳ nghỉ Giáng sinh, Xabi Alonso đã đưa ra cảnh báo lớn đến toàn đội: bất kỳ ai để tăng cân (từ 2kg trở lên) sau khi trở lại tập luyện vào 29/12 tới đây, đều sẽ bị loại khỏi trận đấu đầu năm mới 2026, tiếp Real Betis lúc 22h15 ngày 4/1.

Sau trận đấu này, chính là bán kết Siêu cúp Tây Ban Nha, Real Madrid so tài Atletico.

Báo chí Tây Ban Nha nhận định, cái khó của Xabi Alonso lúc này là không thực sự quản lý được phòng thay đồ Real Madrid. Đội thiếu đi sự gắn kết, mỗi người lo chuyện riêng mình, sau khi chia tay các thủ lĩnh có tầm ảnh hướng lớn về tinh thần, khả năng truyền lửa nhiệt huyết là Luka Modric và Lucas Vazquez. Cavajal còn trong đội hình nhưng thời gian dành để điều trị, hồi phục chấn thương khá nhiều nên việc tác động tinh thần lên toàn đội cũng bị ảnh hưởng.

Real Madrid hiện đang xếp thứ 2 La Liga, kém Barca 4 điểm. Còn tại Cúp C1, đội trong top 8 – nhóm lấy vé trực tiếp vào vòng 16 đội. Tuy nhiên, Kền kền của Xabi không đủ thuyết phục khi thua ở những trận đấu lớn – trước Liverpool và Man City.