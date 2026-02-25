Ảnh: Anadolu

Hãng thông tấn Anadolu theo dõi và dẫn tin tình báo cho biết, các máy bay Mỹ chủ yếu được điều tới căn cứ không quân Al-Udeid ở Qatar, căn cứ không quân Muwaffaq Salti ở Jordan và căn cứ không quân Prince Sultan ở Ảrập Xêút, bao gồm cả các phi đội không quân số 8 và số 9 trên các tàu sân bay USS Abraham Lincoln và USS Gerald R. Ford.

Kể từ đầu tháng 1, ước tính cần có 270 chuyến bay vận tải C-17 và C-5 đến Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) để tập hợp lực lượng không quân trên. Ngoài ra, Mỹ cũng triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot và THAAD. Hiện ước tính có khoảng 75 máy bay vận tải chiến lược KC-46 và KC-135 vẫn đang được điều động tới khu vực phụ trách của CENTCOM hoặc đang trên đường bay tới Trung Đông.

Lực lượng không quân kết hợp gồm nhiều máy bay hỗ trợ và tấn công. Khoảng 84 chiến đấu cơ F-18E/F, 36 chiếc F-15E, 48 chiếc F-16C/CJ/CM và 42 chiếc F-35A/C chiếm gần 70% tổng số máy bay. Trong khi đó, 30% còn lại là những máy bay tiếp nhiên liệu và máy bay tấn công trong các vai trò chuyên biệt gồm 18 máy bay tác chiến điện tử EA-18G “Growler”, 12 máy bay hỗ trợ không quân tầm gần A-10C “Thunderbolt”, 5 máy bay E-11A Hệ thống liên lạc trên không tại chiến trường (BACN) và 6 máy bay E3 “Sentry” Hệ thống Cảnh báo và Kiểm soát Trên không (AWACS).

Hiện chưa có thông tin nào về sự di chuyển của các máy bay ném bom B-2 được dùng trong chiến dịch "Búa đêm" hồi tháng 6/2025.

Theo các nhà phân tích, trong khi việc Washington tăng cường lực lượng thu hút sự chú ý, Israel đang thúc đẩy hành động gây hấn chống Iran và có thể tham gia vào các cuộc tấn công. Phi đội máy bay chiến đấu của Israel gồm 66 chiếc F-15I/C/D, 173 chiếc F16I/C/D và 48 chiếc F-35 hiện đại hơn, có thể tăng gấp đôi sức mạnh không quân của các lực lượng tham gia vào những cuộc tấn công chống lại Iran.

Đài Kan của Israel đưa tin, nước này hôm 24/2 cũng nhận được 12 máy bay chiến đấu tàng hình F-22 “Raptor” của Mỹ, loại chiến đấu cơ tiên tiến nhất trong kho vũ khí của Washington, có thể được sử dụng để “xâm nhập lãnh thổ địch và vô hiệu hóa các hệ thống phòng không cũng như các trạm radar".

Nhà Trắng ngày 24/2 cho biết cách tiếp cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Iran là ưu tiên ngoại giao, nhưng không loại trừ hành động quân sự nếu cần thiết.