Hãng tin Sky News ngày 23/11 cho biết, đề xuất phản hồi của EU do Anh, Pháp và Đức soạn thảo. Đề xuất này dựa trên khuôn khổ dự thảo kế hoạch hòa bình 28 điểm của Mỹ, nhưng đã sửa đổi một số điểm mà châu Âu cho là không có lợi cho Ukraine hoặc quá nghiêng về Nga.

Toàn văn đề xuất phản hồi của EU:

1. Chủ quyền của Ukraine sẽ được tái khẳng định.

2. Nga, Ukraine và NATO sẽ đạt được một thỏa thuận không gây hấn toàn diện.

3. Điều 3 trong dự thảo của Mỹ bị xóa bỏ. Điều khoản ban đầu yêu cầu Nga cam kết không tấn công các nước láng giềng, còn NATO cam kết không mở rộng.

4. Nga và NATO đối thoại để giảm leo thang.

5. Ukraine sẽ nhận được các bảo đảm an ninh đáng tin cậy.

6. Ukraine bị giới hạn quy mô quân đội ở mức 800.000 quân (dự thảo của Mỹ là 600.000 quân).

7. Việc Ukraine gia nhập NATO phụ thuộc vào sự đồng thuận của các thành viên.

8. NATO cam kết không triển khai binh lính tới Ukraine.

9. Máy bay chiến đấu của châu Âu sẽ được bố trí ở Ba Lan.

10. Điều khoản đảm bảo an ninh của Mỹ:

- Mỹ sẽ nhận chi trả cho bảo đảm an ninh

- Nếu Ukraine tấn công Nga, bảo đảm sẽ mất hiệu lực.

- Nếu Nga tấn công Ukraine, Mỹ và các đồng minh sẽ đáp trả quân sự mạnh mẽ, mọi lệnh trừng phạt toàn cầu sẽ được khôi phục và mọi lợi ích của thỏa thuận dành cho Moscow sẽ bị hủy bỏ.

Từ trái sang phải: Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ảnh: X/@bundeskanzler

11. Ukraine đủ điều kiện gia nhập EU và sẽ được hưởng ưu đãi thị trường ngắn hạn.

12. Một gói tái thiết toàn diện cho Ukraine.

13. Nga sẽ được tái hội nhập dần vào nền kinh tế toàn cầu.

14. Ukraine sẽ được tái thiết toàn diện và bồi thường bằng tài sản của Nga, vốn sẽ tiếp tục bị đóng băng cho đến khi quá trình bồi thường thiệt hại hoàn tất.

15. Thành lập lực lượng an ninh chung gồm Mỹ, Ukraine, Nga và châu Âu để giám sát thỏa thuận.

16. Nga ban hành chính sách không gây hấn với châu Âu và Ukraine.

17. Mỹ và Nga sẽ gia hạn các hiệp ước kiểm soát và không phổ biến vũ khí hạt nhân

18. Ukraine tiếp tục duy trì quy chế phi hạt nhân theo Hiệp ước NPT.

19. Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia sẽ khởi động lại dưới sự giám sát của IAEA; sản lượng điện chia đều cho Nga và Ukraine.

20. Ukraine sẽ áp dụng các quy tắc của EU về khoan dung tôn giáo và bảo vệ quyền ngôn ngữ thiểu số.

21. Ukraine cam kết không giành lại các vùng lãnh thổ đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Các cuộc đàm phán về lãnh thổ sẽ được tiến hành dựa trên tiền tuyến hiện tại.

Khác với dự thảo của Mỹ, đề xuất của EU đã bác bỏ yêu cầu công nhận Crưm, Luhansk và Donetsk là lãnh thổ của Nga. Tuy vậy, EU cũng không yêu cầu Nga từ bỏ các khu vực đang kiểm soát ở Kharkiv, Sumy và Dnipropetrovsk.

22. Nga và Ukraine cam kết không thay đổi hiện trạng lãnh thổ bằng vũ lực.

23. Nga không cản trở hoạt động thương mại của Ukraine trên sông Dnipro; đồng thời ký thỏa thuận vận chuyển ngũ cốc tự do qua Biển Đen.

24. Thành lập ủy ban nhân đạo để xử lý các vấn đề tồn đọng.

25. Ukraine sẽ tổ chức bầu cử sớm nhất có thể sau khi ký kết thỏa thuận hòa bình (dự thảo của Mỹ đặt ra thời hạn tổ chức bầu cử là 100 ngày sau thỏa thuận).

26. Sẽ có các điều khoản hỗ trợ nạn nhân của cuộc xung đột.

27. Thỏa thuận này có tính ràng buộc pháp lý, được thực thi và bảo đảm nhờ một hội đồng do Tổng thống Mỹ Donald Trump đứng đầu.

28. Lệnh ngừng bắn có hiệu lực ngay sau khi các bên thông qua bản ghi nhớ và rút quân về các vị trí thỏa thuận.