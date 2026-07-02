Lịch thi đấu vòng 1/16 World Cup 2026 hôm nay 2/7
1/7 - 23:00 Anh 2-1 CHDC Congo VTV3, VTV6, VTV9
2/7 - 03:00 Bỉ 3-2 Senegal VTV3, VTV6, VTV10
2/7 - 07:00 Mỹ - Bosnia & Herzegovina VTV3, VTV6, VTV9
3/7 - 02:00 Tây Ban Nha - Áo VTV3, VTV6, VTV9
3/7 - 06:00 Bồ Đào Nha - Croatia VTV3, VTV6, VTV10
3/7 - 10:00 Thụy Sĩ - Algeria VTV3, VTV6, VTV9

Link xem trực tiếp trận Mỹ vs Bosnia & Herzegovina

Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/truc-tiep-bong-da-my-vs-bosnia-herzegovina-vong-1-16-fifa-world-cup-2026-2531415.html

Link xem trực tiếp trên VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html 

Link xem trực tiếp trên VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html 

Link xem trực tiếp trên VTV9: https://vtvgo.vn/channel/vtv9-1,39.html 

Đội hình xuất phát Mỹ vs Bosnia

Mỹ (4-2-1-3): Freese; Dest, Richards, McKenzie, Robinson; Adams, McKennie; Tillman; Pulisic, Balogun, Weah.
Bosnia (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Hadzikadunic, Kolasinac; Bajraktarevic, Tahirovic, Sunjic, Alajbegovic; Demirovic, Dzeko.

Link xem trực tiếp trận Tây Ban Nha vs Áo

Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/the-thao/xem-truc-tiep-bong-da

Link xem trực tiếp trên VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html 

Link xem trực tiếp trên VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html 

Link xem trực tiếp trên VTV9: https://vtvgo.vn/channel/vtv9-1,39.html 

Đội hình dự kiến Tây Ban Nha vs Áo

Tây Ban Nha (4-3-3): Simon; Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Merino, Rodri, Pedri; Yamal, Oyarzabal, Baena

Áo (4-2-3-1): A. Schlager; Posch, Lienhart, Alaba, Mwene; Siewald, X. Schlager; Laimer, Schmid, Sabitzer; Arnautovic

Link xem trực tiếp trận Bồ Đào Nha vs Croatia

Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/the-thao/xem-truc-tiep-bong-da

Link xem trực tiếp trên VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html 

Link xem trực tiếp trên VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html 

Link xem trực tiếp trên VTV10: https://vtvgo.vn/channel/vtv10-1,6.html

Đội hình dự kiến Bồ Đào Nha vs Croatia

Bồ Đào Nha (4-3-3): Diogo Costa; Joao Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernandes; Francisco Conceicao, Cristiano Ronaldo, Pedro Neto.

Croatia (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Sosa; Modric, Kovacic; Pasalic, Baturina, Perisic; Kramaric.

Link xem trực tiếp trận Thụy Sĩ vs Algeria

Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/the-thao/xem-truc-tiep-bong-da

Link xem trực tiếp trên VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html 

Link xem trực tiếp trên VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html 

Link xem trực tiếp trên VTV9: https://vtvgo.vn/channel/vtv10-1,6.html 

Đội hình dự kiến Thụy Sĩ vs Algeria

Thụy Sĩ (4-3-3): Kobel; Widemer, Jaquez, Akanji, Rodriguez; Aebischer, Xhaka, Freuler; Ndoye, Embolo, Vargas.
Algeria (4-3-3): Zidane; Belghali, Mandi, Hadjam, Ait-Nouri; Bentaleb, Aouar, Maza; Mahrez, Gouiri, Amoura.