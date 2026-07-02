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Lịch thi đấu vòng 1/16 World Cup 2026 hôm nay 2/7
|1/7 - 23:00
|Anh 2-1 CHDC Congo
|VTV3, VTV6, VTV9
|2/7 - 03:00
|Bỉ 3-2 Senegal
|VTV3, VTV6, VTV10
|2/7 - 07:00
|Mỹ - Bosnia & Herzegovina
|VTV3, VTV6, VTV9
|3/7 - 02:00
|Tây Ban Nha - Áo
|VTV3, VTV6, VTV9
|3/7 - 06:00
|Bồ Đào Nha - Croatia
|VTV3, VTV6, VTV10
|3/7 - 10:00
|Thụy Sĩ - Algeria
|VTV3, VTV6, VTV9
Link xem trực tiếp trận Mỹ vs Bosnia & Herzegovina
Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/truc-tiep-bong-da-my-vs-bosnia-herzegovina-vong-1-16-fifa-world-cup-2026-2531415.html
Link xem trực tiếp trên VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html
Link xem trực tiếp trên VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html
Link xem trực tiếp trên VTV9: https://vtvgo.vn/channel/vtv9-1,39.html
Đội hình xuất phát Mỹ vs Bosnia
Mỹ (4-2-1-3): Freese; Dest, Richards, McKenzie, Robinson; Adams, McKennie; Tillman; Pulisic, Balogun, Weah.
Bosnia (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Hadzikadunic, Kolasinac; Bajraktarevic, Tahirovic, Sunjic, Alajbegovic; Demirovic, Dzeko.
Link xem trực tiếp trận Tây Ban Nha vs Áo
Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/the-thao/xem-truc-tiep-bong-da
Link xem trực tiếp trên VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html
Link xem trực tiếp trên VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html
Link xem trực tiếp trên VTV9: https://vtvgo.vn/channel/vtv9-1,39.html
Đội hình dự kiến Tây Ban Nha vs Áo
Tây Ban Nha (4-3-3): Simon; Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Merino, Rodri, Pedri; Yamal, Oyarzabal, Baena
Áo (4-2-3-1): A. Schlager; Posch, Lienhart, Alaba, Mwene; Siewald, X. Schlager; Laimer, Schmid, Sabitzer; Arnautovic
Link xem trực tiếp trận Bồ Đào Nha vs Croatia
Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/the-thao/xem-truc-tiep-bong-da
Link xem trực tiếp trên VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html
Link xem trực tiếp trên VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html
Link xem trực tiếp trên VTV10: https://vtvgo.vn/channel/vtv10-1,6.html
Đội hình dự kiến Bồ Đào Nha vs Croatia
Bồ Đào Nha (4-3-3): Diogo Costa; Joao Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernandes; Francisco Conceicao, Cristiano Ronaldo, Pedro Neto.
Croatia (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Sosa; Modric, Kovacic; Pasalic, Baturina, Perisic; Kramaric.
Link xem trực tiếp trận Thụy Sĩ vs Algeria
Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/the-thao/xem-truc-tiep-bong-da
Link xem trực tiếp trên VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html
Link xem trực tiếp trên VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html
Link xem trực tiếp trên VTV9: https://vtvgo.vn/channel/vtv10-1,6.html
Đội hình dự kiến Thụy Sĩ vs Algeria
Thụy Sĩ (4-3-3): Kobel; Widemer, Jaquez, Akanji, Rodriguez; Aebischer, Xhaka, Freuler; Ndoye, Embolo, Vargas.
Algeria (4-3-3): Zidane; Belghali, Mandi, Hadjam, Ait-Nouri; Bentaleb, Aouar, Maza; Mahrez, Gouiri, Amoura.
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