Thông tin từ Bộ KH&CN, trong khuôn khổ TECHFEST Việt Nam 2025, hội thảo “Nông nghiệp công nghệ cao cho tăng trưởng xanh” đã được tổ chức ngày 14/12, thu hút sự quan tâm của đông đảo đại biểu, chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư và cộng đồng khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp.

Đây là một trong những hội thảo chuyên đề quan trọng, góp phần làm rõ vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong phát triển nông nghiệp bền vững, gắn với mục tiêu tăng trưởng xanh của Việt Nam.

Ông Phạm Duy, Trưởng Ban kết nối đầu tư TECHFEST Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp quốc gia, Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ (Bộ KH&CN) cho biết, Việt Nam là quốc gia có nhiều lợi thế trong phát triển nông nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng xanh và bền vững. Việc thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp không chỉ là yêu cầu tất yếu, mà còn mở ra dư địa lớn cho cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Hội thảo “Nông nghiệp công nghệ cao cho tăng trưởng xanh” góp phần làm rõ vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong phát triển nông nghiệp bền vững.

Theo ông Phạm Duy, TECHFEST Việt Nam 2025 đã diễn ra 10 hội thảo, tọa đàm chuyên đề cùng khoảng 20 hoạt động bên lề, nhằm lan tỏa tinh thần “toàn dân khởi nghiệp”, đồng thời tạo không gian kết nối giữa các chủ thể trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Các cộng đồng khởi nghiệp trong lĩnh vực Agri, Foodtech, Eco Village thời gian qua đã có nhiều đóng góp thiết thực trong việc hỗ trợ startup nông nghiệp tại các địa phương, nhất là ở những tỉnh vùng cao như Lạng Sơn, Lào Cai, Sơn La.

Thông qua TECHFEST, Ban Tổ chức kỳ vọng tạo lập cầu nối hiệu quả, giúp các startup nông nghiệp không chỉ mở rộng hoạt động trong nước, mà còn từng bước kết nối với đối tác, nhà đầu tư quốc tế, qua đó góp phần nâng cao giá trị nông nghiệp Việt Nam và thúc đẩy tăng trưởng xanh, bền vững trong giai đoạn tới.

Đáng chú ý, trao đổi tại hội thảo “Nông nghiệp công nghệ cao cho tăng trưởng xanh”, bà Nguyễn Thị Thu, sáng lập hệ sinh thái MEVI cho biết: Trong bối cảnh nông nghiệp Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ theo hướng xanh, bền vững và gia tăng giá trị, sáng kiến “Trung tâm Đổi mới sáng tạo nông nghiệp bền vững” do MEVI khởi xướng được kỳ vọng sẽ trở thành điểm kết nối quan trọng của tri thức, công nghệ và cộng đồng trong lĩnh vực nông nghiệp.

“Trung tâm Đổi mới sáng tạo nông nghiệp bền vững” hướng tới vai trò dẫn dắt đổi mới sáng tạo trong chuỗi giá trị nông nghiệp, góp phần giải quyết các “điểm nghẽn” lâu nay như khoảng cách giữa nông dân - nhà khoa học - thị trường, thiếu môi trường thử nghiệm công nghệ và hạn chế trong tiêu chuẩn, thương mại hóa nông sản.

Bà Nguyễn Thị Thu, sáng lập hệ sinh thái MEVI chia sẻ về sáng kiến “Trung tâm Đổi mới sáng tạo nông nghiệp bền vững".

Bà Nguyễn Thị Thu cũng thông tin, với tầm nhìn trở thành trung tâm dẫn đầu về đổi mới sáng tạo nông nghiệp bền vững tại Việt Nam, MEVI đặt trọng tâm vào thúc đẩy các mô hình nông nghiệp thuận thiên, tuần hoàn, ứng dụng công nghệ mới nhằm nâng cao giá trị nông sản. Trung tâm triển khai nhiều chức năng như nghiên cứu, thử nghiệm mô hình, đào tạo - chuyển giao kỹ thuật, ươm tạo và tăng tốc dự án, kết nối thị trường và nhà đầu tư.

Đặc biệt, việc xây dựng trung tâm trình diễn công nghệ, phòng lab thử nghiệm “từ ý tưởng tới sản phẩm” và hệ sinh thái đồng hành được xác định là giải pháp chủ đạo, tạo nền tảng cho đổi mới sáng tạo thực chất, gắn với hiệu quả kinh tế và phát triển bền vững của nông nghiệp Việt Nam.

Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về đầu tư và phát triển công nghệ nông nghiệp bền vững, ông Csaba Bundik, nhà sáng lập Công ty tư vấn CETA, Tổng giám đốc Công ty Trí tuệ nhân tạo Tenjin, thành viên Hội đồng đầu tư EIC Accelerator đã giới thiệu tổng quan về hệ sinh thái đổi mới sáng tạo nông nghiệp của EU, đặc biệt là vai trò của Hội đồng Đổi mới sáng tạo châu Âu - EIC trong hỗ trợ các startup công nghệ cao.

Theo đó, EIC hiện là quỹ đầu tư công lớn nhất châu Âu trong lĩnh vực deep-tech, với tổng danh mục đầu tư trên 10 tỷ Euro, tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp vừa và nhỏ có công nghệ đột phá nhưng tiềm ẩn rủi ro cao.

Quỹ đầu tư này hiện đang hỗ trợ nhiều giải pháp nông nghiệp công nghệ cao như robot nông nghiệp tự hành ứng dụng AI, công nghệ sinh học bảo vệ cây trồng tự nhiên, cũng như nền tảng lên men thông minh biến phụ phẩm nông nghiệp thành nguồn protein giá trị cao…

“Chúng tôi kỳ vọng EIC sẽ trở thành cầu nối quan trọng, thúc đẩy hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ và mở ra cơ hội cho các startup nông nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Âu trong thời gian tới”, ông Csaba Bundik chia sẻ.

Ở góc độ doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, ông Lê Quý Kha, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ nền tảng số DTALS cho biết, việc thiếu hạ tầng định vị chính xác đang gây thiệt hại lớn cho sản xuất nông nghiệp. Công nghệ DTALS ứng dụng GNSS-RTK với độ chính xác cao, tích hợp AI, giúp tối ưu hóa gieo sạ, phun thuốc, bón phân và quản lý đồng ruộng. Kết quả thực tế tại nhiều địa phương cho thấy giải pháp này giúp tăng năng suất, giảm chi phí vật tư, nhân công và góp phần bảo vệ môi trường.