Tổng thống Nga Putin. Ảnh: TASS

Hãng tin TASS dẫn lời Tổng thống Putin nói, theo sáng kiến này, Moscow sẽ cung cấp các vũ khí và thiết bị hiện đại của Nga đã chứng minh được hiệu quả trong thực chiến, cho các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể (CSTO) gồm Belarus, Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan.

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo CSTO ở Kyrgyzstan ngày 27/11, ông Putin cam kết, trong nhiệm kỳ chủ tịch của Nga vào năm 2026, nước này sẽ nỗ lực tập trung vào việc tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng phản ứng nhanh của liên minh cũng như nâng cao năng lực chỉ huy và kiểm soát của các lực lượng chung.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết thêm: "Chúng tôi đề xuất khởi động một chương trình tái vũ trang quy mô lớn cho lực lượng tập thể của chúng ta bằng những vũ khí và thiết bị hiện đại của Nga, những loại đã chứng minh được hiệu quả trong chiến đấu".

Theo truyền thống, CSTO tập trung vào các hoạt động chống khủng bố và chống ma túy, nhưng Tổng thống Putin nhấn mạnh khuôn khổ phòng thủ tập thể của tổ chức này đang ngày càng trở nên quan trọng trong thế giới hiện đại. Ông tuyên bố, việc đảm bảo "vị thế dẫn đầu về công nghệ quân sự" của khối sẽ là một trong những mục tiêu chính của Moscow trong nhiệm kỳ chủ tịch.

Nhiệm kỳ chủ tịch CSTO của Nga bắt đầu từ năm 2026 sẽ được tổ chức theo phương châm "An ninh tập thể trong thế giới đa cực: Mục tiêu chung - Trách nhiệm chung".

Trong bối cảnh xung đột với Ukraine, Nga đã mở rộng ngành công nghiệp quốc phòng và đẩy mạnh đổi mới trong lĩnh vực thiết bị không người lái.