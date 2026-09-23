Ảnh: Diehl Defence/defence-blog.com

Châu Âu đang tăng tốc trang bị loại đạn tuần kích tầm xa có khả năng bay lượn hàng giờ trước khi tấn công chính xác mục tiêu.

Đầu tháng 9/2026, tập đoàn Diehl Defence của Đức và Elbit Systems của Israel đã thành công tổ chức các cuộc thử nghiệm thực địa với hệ thống đạn tuần kích SkyStriker, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc đưa công nghệ này vào sản xuất nội địa tại Đức phục vụ Bundeswehr (tên gọi của Lực lượng Vũ trang Liên bang Đức, tức quân đội chính thức của nước Cộng hòa Liên bang Đức hiện nay) và các lực lượng châu Âu.

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác chiến lược hai bên ký kết hồi tháng 6/2026 tại triển lãm ILA Berlin.

Mục tiêu rõ ràng là cùng chào hàng SkyStriker cho quân đội Đức, với Diehl Defence đảm nhận sản xuất, lắp ráp, tích hợp và kiểm định tại Đức nếu giành được hợp đồng, trong khi Elbit phụ trách phát triển công nghệ và mở rộng thị trường.

Buổi thử nghiệm không chỉ mang tính trình diễn marketing mà còn chứng minh độ chín muồi kỹ thuật của hệ thống.

SkyStriker thuộc nhóm đạn tuần kích (loitering munition) thế hệ mới, còn được gọi là drone cảm tử có khả năng bay lượn.

Đạn tuần kích SkyStriker trong một buổi thử nghiệm thực địa. Ảnh: Diehl Defence/Elbit Systems/thedefensepost.com

Khác với tên lửa thông thường chỉ bay thẳng đến mục tiêu, SkyStriker được phóng lên, bay đến khu vực chỉ định rồi lượn trên không trong thời gian dài để trinh sát, chờ lệnh hoặc tự động tìm kiếm mục tiêu trước khi lao xuống tấn công.

Hệ thống sử dụng động cơ điện, mang lại lợi thế lớn về chữ ký âm thanh và nhiệt thấp, giúp giảm khả năng bị phát hiện bởi radar hoặc cảm biến hồng ngoại so với các loại chạy nhiên liệu.

Trong thử nghiệm, nguyên mẫu được phóng thành công từ container bảo quản kết hợp ống phóng. Sau khi bay lên, quyền điều khiển được chuyển giao cho kíp vận hành ở khoảng cách 80 km.

Nhờ hệ thống cảm biến quang điện và nhiệt trên đạn, người điều khiển có thể quan sát hình ảnh thời gian thực, định vị mục tiêu và ra lệnh tấn công chính xác.

Các cuộc thử nghiệm cũng chứng minh khả năng tích hợp chặt chẽ với UAV trinh sát SkyLark 1 eVTOL của Elbit, tạo thành mạng lưới “tìm kiếm và tiêu diệt” (seek and strike) hiện đại, nơi drone trinh sát cung cấp tọa độ và hình ảnh, còn SkyStriker thực hiện đòn đánh.

Về thông số kỹ thuật, đạn tuần kích SkyStriker đạt tầm hoạt động hơn 200 km, có thể lên tới 250 km tùy cấu hình, với thời gian bay lượn vượt quá hai giờ.

Đạn tuần kích SkyStriker. Nguồn: Defense News

Khối lượng cất cánh tối đa khoảng 50 kg, cho phép mang đầu đạn mô-đun từ 5 đến 10 kg. Tốc độ lao xuống tấn công có thể đạt 550 km/h, đảm bảo sức công phá cao đối với mục tiêu giá trị lớn như xe bọc thép, radar hoặc vị trí chỉ huy.

Hệ thống hỗ trợ chế độ bán tự động và tự động theo dõi mục tiêu, đồng thời cho phép người điều khiển/vận hành (operator) can thiệp ở bất kỳ giai đoạn nào để giảm thiểu thiệt hại phụ.

Khả năng phóng đa nền tảng là điểm mạnh khác. Đạn tuần kích SkyStriker có thể được triển khai từ xe mặt đất, container di động, tàu hải quân, máy bay hoặc thậm chí hệ thống pháo phản lực EuroPULS đang được nhiều nước châu Âu sử dụng.

Điều này mang lại sự linh hoạt chiến thuật cao, phù hợp với yêu cầu hiện đại hóa lực lượng mặt đất châu Âu đang tìm kiếm giải pháp tấn công chính xác tầm xa với chi phí thấp hơn tên lửa hành trình truyền thống.

Thành công của buổi thử nghiệm khẳng định đạn tuần kích SkyStriker không chỉ là sản phẩm công nghệ Israel đã được kiểm chứng mà còn là ứng viên mạnh để trở thành hệ thống sản xuất tại châu Âu.

Với động cơ điện tàng hình, tầm xa hơn 200 km, thời gian lượn dài và khả năng tích hợp mạng lưới UAV, đạn tuần kích SkyStriker đang định hình lại cách các lực lượng châu Âu thực hiện các nhiệm vụ tấn công chính xác trong môi trường chiến trường hiện đại đầy nhiễu và đe dọa phòng không.

(Theo defence-blog.com, thedefensenews.com, army-technology.com, defence-industry.eu, thedefensepost.com, defensemirror.com)