Rượu từ lâu đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống xã hội ở nhiều quốc gia trên thế giới. Thức uống này xuất hiện trong những buổi tiệc mừng, gặp gỡ bạn bè, các dịp lễ tết hay đơn giản là cách để mọi người giải tỏa áp lực sau giờ làm việc.

Theo Marca, chính vì sự phổ biến đó mà nhiều người lầm tưởng rằng uống rượu ở mức vừa phải là vô hại. Tuy nhiên, theo bác sĩ Jeremy London, chuyên gia y khoa người Mỹ, cách nghĩ này hoàn toàn sai lầm, đặc biệt đối với những người trên 40 tuổi.

Sau 40 tuổi, bạn nên hạn chế đồ uống có cồn. Ảnh: Ban Mai

Trong một video đăng tải trên TikTok, bác sĩ London trả lời câu hỏi của con trai mình về những việc ông tránh khi bước sang tuổi 40. Điều đầu tiên mà ông nhắc đến chính là uống rượu. Theo lời ông, nếu một người thực sự muốn xây dựng nền tảng cho sống thọ khỏe mạnh, họ nên hạn chế tối đa hoặc tốt nhất là loại bỏ hoàn toàn rượu ra khỏi cuộc sống. “Rượu gây độc cho mọi tế bào trong cơ thể bạn”, ông nhấn mạnh.

Bác sĩ London giải thích rằng ngay cả khi bạn chỉ tiêu thụ một lượng nhỏ, rượu cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nghiêm trọng như bệnh tim mạch, đột quỵ, tổn thương gan và nhiều loại ung thư khác. Những cảnh báo này hoàn toàn phù hợp với các nghiên cứu khoa học đã được công bố trong nhiều năm qua. Theo đó, khi vượt quá mức khuyến cáo, rượu trở thành yếu tố nguy cơ lớn, ảnh hưởng ngày càng mạnh theo tuổi tác.

Vị bác sĩ người Mỹ cũng đề cập đến sự thay đổi tự nhiên của cơ thể con người sau tuổi 40. Khi bước vào giai đoạn này, năng lượng giảm dần, khả năng phục hồi sau mệt mỏi hoặc bệnh tật không còn nhanh như trước, hệ miễn dịch suy yếu và cơ thể khó dung nạp những thói quen không lành mạnh. Do đó, những tác động tiêu cực của rượu sẽ trở nên rõ rệt hơn, khiến cơ thể dễ tổn thương hơn so với thời trẻ.

Ngoài rượu, bác sĩ London cũng đưa ra cảnh báo mạnh mẽ đối với thuốc lá và thuốc lá điện tử - hai sản phẩm mà ông gọi là “kẻ thù trực tiếp của tim và phổi”. Ông nhắc lại số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cho biết thuốc lá vẫn gây ra hơn 7 triệu ca tử vong mỗi năm trên toàn cầu. Đây là con số đủ lớn để dập tắt mọi tranh cãi về việc liệu thuốc lá có thực sự nguy hiểm hay không. Thuốc lá điện tử, dù thường được quảng cáo là “ít hại hơn”, cũng không phải lựa chọn an toàn. Một số nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng thuốc lá điện tử chứa nhiều chất độc có thể gây viêm, tổn thương đường hô hấp và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe tim mạch.

Một yếu tố quan trọng khác mà bác sĩ London đề cập là giấc ngủ. Theo ông, thiếu ngủ hoặc ngủ không chất lượng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần, hệ miễn dịch và hệ tim mạch. Một người trưởng thành sau tuổi 40 càng cần ưu tiên giấc ngủ hơn để duy trì sự cân bằng của cơ thể. Giấc ngủ kém kéo dài có thể dẫn tới các vấn đề như tăng huyết áp, giảm khả năng tập trung, rối loạn cảm xúc và nguy cơ mắc bệnh mạn tính.