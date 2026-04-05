Chạm đáy sức khỏe ở tuổi trung niên

Chia sẻ với PV VietNamNet, ông N.V.B (51 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội), giám đốc một doanh nghiệp vật tư y tế, kể về lần “chạm đáy” sức khỏe khiến ông thức tỉnh.

Trong một cuộc gặp đối tác, ông B. bị đột quỵ và phải cấp cứu. Sau 20 ngày nằm viện, ông trở về trong hình hài của một người già yếu: Phải ngồi xe lăn, tập ăn từng chút một.

Những ngày tháng đó không chỉ là nỗi đau thể xác mà còn là cú sốc tinh thần. Nhưng cũng từ đó, người đàn ông này đã học cách sống lại từ đầu. Hai năm sau, ông tâm sự thuốc men chỉ chiếm 40%, còn lại là nhờ gia đình, bạn bè và ý chí “còn mê sống” của chính mình. Từ một người từng chủ quan với sức khỏe, ông trở nên kỷ luật, “yêu bác sĩ” - dặn gì cũng làm, luôn giữ liên lạc để theo dõi bệnh.

Những thói quen cũ như thuốc lá, rượu bia được ông dứt bỏ ngay khi “nhìn thấy quan tài”. Đặc biệt, những tấm hình chụp não bị xuất huyết và khoảnh khắc nằm cấp cứu được ông lưu giữ lại như một lời nhắc nhở đã từng đối xử tệ với chính mình ra sao. Từ đó, ông sống chậm lại, điều độ hơn và trân trọng từng ngày còn khỏe mạnh.

Người bệnh cấp cứu đột quỵ tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Ảnh: Đ.Hằng.

Trở về sau lần can thiệp đặt stent ở tuổi 40, anh N.M.H (Tân Tạo, TPHCM) bắt đầu nhìn lại cuộc sống của mình. Trước đó, anh chìm trong những cuộc nhậu triền miên với lý do “tiếp khách”, cho đến một ngày phải nhập viện cấp cứu vì cơn đau tức ngực dữ dội.

Bác sĩ chẩn đoán anh H. bị nhồi máu cơ tim và buộc phải đặt stent để cứu mạng. Điều khiến anh bàng hoàng hơn cả là ở tuổi sung sức nhất nhưng hệ mạch máu đã xơ vữa, tắc hẹp như một người 70 tuổi.

Bác sĩ thẳng thắn cảnh báo: nếu anh H. không từ bỏ thuốc lá và rượu bia, những chiếc stent kia cũng không thể giữ anh lại.

Bước ra từ lằn ranh sinh tử, người đàn ông trẻ quyết tâm thay đổi. Mỗi ngày anh đi bộ 50-60 phút, trời mưa thì tự tập các bài giãn cơ theo hướng dẫn trên mạng.

5 thói quen khiến nhiều người đoản mệnh

Theo PGS Nguyễn Hoài Nam - Chủ tịch Hội Tĩnh mạch TPHCM, thói quen sống ảnh hưởng trực tiếp tới sức khoẻ của mọi người. Bác sĩ Nam gặp rất nhiều bệnh nhân khi chạm cửa tử rồi họ mới hay chính bản thân rút đi tuổi thọ của mình.

PGS Nam chỉ ra những thói quen phổ biến nhưng âm thầm khiến con người “đoản mệnh”, nếu thay đổi sớm thì hoàn toàn có thể đảo ngược tình thế.

Thứ nhất, lười vận động: Đây là tình trạng ngày càng phổ biến trong xã hội hiện đại khi nhiều người ngồi lâu, ít di chuyển. Việc thiếu hoạt động thể chất khiến cơ xương suy yếu, tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường và thậm chí ung thư, trong khi chỉ cần duy trì vận động nhẹ khoảng 15 phút mỗi ngày cũng đã mang lại lợi ích rõ rệt.

Thứ hai, không ưu tiên giấc ngủ: Ngủ không đủ hoặc ngủ thất thường làm rối loạn quá trình phục hồi của cơ thể, ảnh hưởng tiêu cực đến trí não và tăng tốc quá trình lão hóa.

Thứ ba, né tránh bác sĩ: Việc khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt ở nam giới hay bị bỏ qua khiến nhiều bệnh lý nguy hiểm không được phát hiện sớm, làm giảm hiệu quả điều trị. Nhiều người được bác sĩ tư vấn dùng thuốc hoặc cảnh báo có các bệnh mạn tính như tăng huyết áp, mỡ máu, đái tháo đường phải bỏ thuốc lá nhưng họ đều không thực hiện.

Thứ tư, ăn uống thiếu lành mạnh: Việc tiêu thụ nhiều thực phẩm chế biến sẵn, nhiều đường và chất béo, gây áp lực lên gan, tim và hệ tiêu hóa, từ đó dẫn đến nhiều bệnh mạn tính.

Thứ năm, tăng cân không kiểm soát: Việc không kiểm soát cân nặng nhất là mỡ bụng là yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn tới các bệnh tim mạch và rối loạn chuyển hóa. Khi tuổi tác tăng lên, quá trình trao đổi chất chậm lại, việc kiểm soát cân nặng càng trở nên khó khăn hơn nếu không có chế độ ăn uống và vận động hợp lý.

Bác sĩ Nam khẳng định những thói quen tưởng chừng nhỏ nhặt này có tác động lâu dài và nghiêm trọng đến sức khỏe, vì vậy mỗi người cần chủ động điều chỉnh lối sống ngay từ hôm nay để bảo vệ bản thân và kéo dài tuổi thọ.

