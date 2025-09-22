Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, sáng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng. Khu vực vùng núi đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực từ Nghệ An đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 23/9, sáng sớm có lúc có mưa rào và giông; ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Hà Nội ngày nắng, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 34 độ. Ảnh minh họa: Lê Anh Dũng

Dự báo thời tiết đêm 22 - ngày 23/9/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, đêm và sáng sớm có lúc có mưa rào và giông; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm và sáng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, đêm và sáng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối mai có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; ngày có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TPHCM

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.