Hiệu quả, nhưng chưa đủ

Mùa hè năm ngoái, khi Barcelona đạt thỏa thuận mượn Rashford từ MU, tất cả các bên đều hài lòng.

Rashford được chuyển tới thành phố mới và một CLB tạo động lực cho anh; MU giảm bớt gánh nặng từ một trong những cầu thủ có mức lương cao nhất đội; còn Barca có thêm cạnh tranh cho hàng công.

Tổng chi phí thương vụ là 14 triệu euro. Ngoài ra, Barcelona giữ quyền mua đứt với giá 30 triệu euro.

Ban đầu, Rashford nhanh chóng chiếm được cảm tình trong phòng thay đồ. Tiền đạo người Anh dần chinh phục các đồng đội bằng tài năng trên sân tập, cũng như thái độ khiêm nhường, khác hẳn hình ảnh ngôi sao tại Old Trafford.

Rashford dường như sẵn sàng tận dụng mọi cơ hội cả trong tập thể lẫn trên sân cỏ.

Trong trận đấu lớn đầu tiên của Barca, gặp Newcastle ở vòng bảng Champions League, Rashford từng khiến người ta tin rằng anh có thể giành suất đá chính.

“Khả năng dứt điểm và kỹ thuật của Rashy thật ấn tượng. Với một tiền đạo, ghi bàn luôn rất quan trọng và tôi vui vì cậu ấy làm được điều đó”, Hansi Flick khen ngợi sau cú đúp của Rashford tại St James’ Park (Barca thắng 2-1).

“Chúng tôi cần một cầu thủ như vậy. Ghi 2 bàn ngay trên quê nhà, trong một SVĐ như thế này và trong màu áo Barca là bước khởi đầu quan trọng để chứng minh Rashford là một cầu thủ tài năng và tuyệt vời. Nhưng giờ cậu ấy cần bước tiếp theo”.

Vấn đề là Rashford gặp khó trong việc thực hiện “bước tiếp theo” mà Flick yêu cầu. Tuy nhiên, những người thân cận với anh lại không nghĩ vậy. “Có bao nhiêu cầu thủ sở hữu những thống kê như cậu ấy?”, họ phản biện.

Rashford ghi 13 bàn và có 11 kiến tạo sau 46 trận cho Barcelona, trong tổng cộng 2.378 phút thi đấu. Để so sánh, Lamine Yamal – cầu thủ hay nhất Barca mùa này – có 24 bàn và 17 kiến tạo sau 3.702 phút.

Điều đó đồng nghĩa Rashford tham gia vào một bàn thắng của Barca sau mỗi 99 phút thi đấu, chênh lệch không nhiều so với Lamine Yamal – mỗi 90 phút.

Nhưng những con số ấy chưa đủ thuyết phục Hansi Flick. Trong bối cảnh Robert Lewandowski và Ferran Torres thiếu ổn định ở vị trí trung phong, còn Yamal là cái tên bất khả xâm phạm bên cánh phải, Rashford lại không thể – hoặc không đủ khả năng – thay thế Raphinha.

Dù vậy, cầu thủ người Brazil cũng đã tạo điều kiện cho anh: Rafa phải nghỉ tới 114 ngày vì chấn thương và bỏ lỡ 23 trận đấu.

Cơ hội ở Siêu kinh điển

“Tôi rất hài lòng với cậu ấy. Rashford có tiềm năng lớn, nhưng cũng như cả đội, cậu ấy vẫn còn nhiều điều cần cải thiện; tôi muốn mọi người đạt tới đẳng cấp cao nhất”, HLV người Đức chia sẻ. Flick không chỉ đòi hỏi bàn thắng hay kiến tạo. Ông yêu cầu pressing.

Thực tế, mỗi khi thiếu Raphinha, Barca thường suy giảm đáng kể. “Nếu có ai thật sự ám ảnh với chiến thắng ở Barcelona, đó là Raphinha. Khi cậu ấy không có mặt, mọi người đều cảm nhận được”, Flick nhấn mạnh.

Vì vậy, ông bắt đầu thử nghiệm nhiều phương án khác nhau. Mùa đông vừa qua, Barca chiêu mộ Joao Cancelo với ý tưởng sử dụng anh như hậu vệ hai biên, nhưng cũng có thể đá tiền đạo cánh trái. Ngoài ra, Flick còn thử Fermin Lopez, Dani Olmo và Gavi vị trí này.

“Với chúng tôi, Rashford vẫn hữu ích”, một đồng đội trong phòng thay đồ Barca khẳng định. “Đó là cầu thủ mà chúng tôi muốn giữ lại”.

Từ phía người đại diện của Rashford cũng đặt câu hỏi: “Barcelona còn tìm được ai trên thị trường với mức giá đó?”. Họ ám chỉ khoản 30 triệu euro mua đứt.

Tuy nhiên, bộ phận thể thao Barca lại nhìn vấn đề theo hướng khác. “Không chỉ là 30 triệu euro. Đó là tổng chi phí của cả thương vụ. Rashford đã 28 tuổi và chúng tôi không thể trao hợp đồng quá dài”, CLB cho biết.

Bộ phận thể thao lý giải: “Barca phải khấu hao phí chuyển nhượng trong 3 năm, cộng thêm mức lương rất cao của cậu ấy. Tổng chi phí sẽ vào khoảng 60 triệu euro, và với số tiền đó chúng tôi có thể tìm được những lựa chọn khác”.

Barcelona đang liên hệ Newcastle để hỏi điều kiện chuyển nhượng Anthony Gordon. Thứ Hai vừa qua, GĐTT Deco đã gặp đại diện của tiền đạo người Anh 25 tuổi.

Dẫu vậy, quyết định cuối cùng về tương lai của Rashford vẫn nằm ở băng ghế huấn luyện. Cụ thể là Flick.

Kể từ trận thua Atletico Madrid ở lượt đi tứ kết Champions League, Rashford chưa đá chính. Trong bối cảnh Raphinha vẫn chưa đạt thể trạng 100%, Siêu kinh điển tại Camp Nou (2h00 ngày 11/5) là cơ hội cuối cùng để Rashy thuyết phục Hansi Flick.